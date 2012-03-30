〔港报社评〕高官频出事,彻查挽香港声誉--经济日报3月30日

廉署昨拘捕前政务司司长许仕仁、富商郭炳江与郭炳联,震惊政商两界.曾荫权与其先后两位第二把交椅许仕仁与唐英年,涉接受款待、贪污及僭建等不当甚或违法行为,均须严正彻查、修补体制漏洞,力挽香港受创声誉.

事情确叫香港人难堪,香港最高领导人特首曾荫权被揭接受富豪款待,被疑不懂自律,他治下两任政务司司长许仕仁与唐英年,又分别爆涉嫌贪污、僭建风波.市民不禁要问,究竟现任政府团队发生甚么事情,竟如此不自爱、不自律,更担心香港国际先进、廉洁都会的声誉蒙污,政府的管治威信进一步下滑.

连串事件已对香港造成严重伤害,要减低创伤,必须做好两件事.一,严正彻查有关事件,以彰显香港执法与司法的公平公正,力挽廉洁声誉.二,香港行政机关最高层人士接连出事,不论是现任特首曾荫权抑或候任特首梁振英,都必须检讨现行监察与规管高官的规章制度,是否存在漏洞,若有需要则如何加强规管,务使官员在阳光下行事.

犹幸的是,这次廉署拘捕事件向各界包括国际社会凸显,在香港不论官至多高、权有多大、财有多厚,只要以身试法,香港执法部门都无畏无惧依法调查、拘捕,一以贯之扞卫香港珍而重之的廉洁、法治等核心价值.

香港素以廉洁自豪,香港政府最高层的连串事件,实在令市民震惊与痛心,重新扭紧政府高层松懈了的监管制度与自重、自律精神,已刻不容缓,此绝对是现任与候任政府不可推诿、拖拉的重责.(A14)