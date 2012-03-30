〔港报社评〕西方红日东方雨,五穷六绝七翻身--信报3月30日

两会结束后,中国今年经济增长目标下调至7.5%,强调”稳中求进”,却未见任何具体财政或货币政策刺激经济,其他倾斜性政策措施也不多见,市场一厢情愿的乐观预期落空,内地股市遂借势下调,后市走向殊不乐观.随着差强人意的经济数据陆续公布,确认中国经济已有软着陆迹象,甚至惹起硬着陆的忧虑,市场遂弥漫一片悲观恐慌情绪,人人要钱不要货,股市于是借势大幅调整.

传统上,香港4-6月都是淡市居多,近期香港内外的政经形势变化,似亦有利大户先行部署向下调整,借势趁低吸纳优质股票,然后藉着年中外围经济转佳,以至美国联储局推出QE3为奥巴马连任总统造势,炒上套利.

政治上,香港新特首在建制派候选人丑闻接二连三及矛盾重重下诞生,新政权的认受性和稳定性皆令人成疑.今次政权转换的最大特色是,建制派内部大洗牌,既得利益重新分配,一个新兴的经济霸权行将替代原来的经济霸权,有关冲击带来的震荡在所难免.政治局势不稳是投资大忌,正是大市下调的最佳藉口.

经济上,希腊债务危机虽然告一段落,欧洲央行推出两轮长期再融资操作后,为市场释放逾万亿欧罗资金,但西班牙的公共财政恶化又惹起新一轮欧债危机疑云,加上德法两大国三月份PMI皆逊于预期,令人忧虑欧罗区最终难免陷入衰退,未来数月外围投资气氛都会受到困扰,趋向淡势.

今年是美国大选年,若要推出QE3助选,相信不会迟过6月底.因此,五穷六绝以后,7月便大有机会是全球股市在美股带动下翻身之时.西方红日东方雨,香港夹于两大经济体系缝间,无论如何,也定必受惠.年中以后,当是港股再起之时.(A02)