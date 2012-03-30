〔港报社评〕特区高层相继涉案香港蒙污痛心疾首--明报3月30日

前任香港政务司长许仕仁和新鸿基地产联席主席郭炳江、郭炳联兄弟,涉嫌触犯”防止贿赂条例”及公职人员行为失当罪行,被廉政公署拘捕.这是一桩特大案件,因为许仕仁是历来涉及贪污案的最高级政府官员,郭氏兄弟则是香港其中一家主要地产发展商的负责人,案情已经进入司法程序,不应该作太多揣测,但是涉案人的身分,势必加深市民对官商勾结的疑虑,而政府高层官员涉案,廉洁政府形象再一次受到冲击.

近年,公务人员退休之后到大企业任职,蔚然成风,而大企业延揽为用,会否涉及”延后利益”,经过梁展文事件,大多市民认定有其事,即使不涉延后利益,但是大企业锺情退休高官,还不是看中他们在政府工作所储备的人脉和影响力.公务员团体以基本权利为由,扞卫退休后的工作权利,但是他们有没有想过,公务人员有特定条件,退休后到大企业工作,实际上是为公务人员队伍和整体社会埋下贪污腐败的基因.

香港特区政府礼崩乐坏,值得庆幸的是廉政公署坚守岗位,保持独立办案.香港政府应该从制度上强化廉署,使之成为扫除贪官污吏,扞卫香港廉洁的尖兵.我们认为,廉署在体质和职能上,有三方面需要加强.

首先,堵塞规管特首收受利益的法律漏洞.其次,让廉政公署仿效警队,自行打造接班梯队,由廉署内部人员出任专员,或仿效回归前的惯例,由退休律政专员出任,尽量减轻廉政专员与政务官员的个人关系.第三,强化了廉署的体质和职能之后,要适当地加强监管.目前廉署欠缺类似”监警会”的独立法定组织,香港政府应该使廉署与警队看齐,成立法定组织监管其工作,防止廉署滥权.(A04)