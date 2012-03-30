〔港报社评〕港人港地会否主导住宅供应--星岛日报3月30日

楼价持续处于一般中产初次买楼比较吃力的水平,部分原因是得到中国内地买家承托,为候任香港行政长官梁振英的”港人港地”政策提供了土壤.由于政策触及自由开放市场的运作和声誉,当局初期只能小试牛刀,摸石头过河.梁振英的政策希望选择符合中产阶层住屋需要的政府土地,在售地条款中规定在建成后的住宅单位只可售予香港居民,以协助入息高于申请居屋限额的香港居民置业.他对这个政策设下一个前提,是保持楼价平稳,提出一个条件,是住宅市场过热.

房地产涉及民生居住基本需要,不少地方有措施限制外国人购买,有的直接规限资格,有的征收特别税项.中国买家刺激当地楼价如香港般飙升,部分伦敦居民与港人同样不满买楼困难,新加坡去年更针对海外买家加征额外印花税.

香港现时已经存在有实无名的”港人港地”,就是居屋,只售予香港人,这些补贴房屋有入息和资产限制,原因是香港政府在批地或卖楼时,牺牲部分地价收入,协助社会解决住屋需要,没有理由要补贴外地人.居屋业主转让物业有限制,要向当局补价,才可以享受到与其他私人住宅一样的自由转让权利.

“港人港地”单位卖给香港人后,如果业主欲在二手市场自由买卖,不限对象,须否仿效居屋要向香港政府补地价,这类用地占整体房屋供应多少比重,这些都是市民心中待解答的问题.

新加坡当地的公营房屋占住宅供应80%,私人楼宇变成主要针对富人和外地买家.梁振英形容会推出先导计画,言下之意不会一下子排山倒海而来,视乎市场反应才定后计.这将是整个房屋策略的核心议题之一.(A04)