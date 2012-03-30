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货币新闻 | 2012年 3月 30日 星期五 09:40 BJT

〔香港股市〕恒生指数开盘跌1.1%,新鸿基地产暴跌

路透香港3月30日电---香港股市周五开盘下跌,受新鸿基地产(0016.HK)暴跌15.4%拖累,该公司大股东兼联席主席郭炳江和郭炳联兄弟涉嫌贪污遭廉署拘留.[ID:nSH0100683]

指标恒生指数.HSI开盘下跌1.11%,报20,380.06点.恒生国企指数.HSCE小跌0.21%,报10,511.30点.(完)

--编译 肖群英;审校 徐文焰

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