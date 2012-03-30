《香港报摘》--其他报纸重要消息3月30日

* 明报:

--新地(0016.HK)联席主席郭炳江、郭炳联周四(29日)被廉署拘捕,惟集团日常卖楼运作暂时未见受影响.消息指,新地旗下屯门焦点新盘珑门的推广宣传仍未被叫停,估计下周会如常向传媒推介楼盘资料.

--日前宣布延迟公布业绩的大庆乳业(1007.HK),遭核数师于辞任函件中提出多项指控,其中更包括牛奶交易存在舞弊,以及公司交予核数师与税务局的销售单据存在差异.此外,同业澳优(1717.HK)亦表示须延迟公布业绩,但强调不是因有重大负面影响.

--新行政长官梁振英即将上任,为市场增添不明朗因素.莱坊认为,新特首上场,加上欧债危机仍未解决,预期今年楼价普遍看跌,豪宅楼价料跌10%以内,中小型则跌10%至15%.

* 星岛日报:

--世茂房地产(0813.HK)公布,2011年纯利按年增22.5%至57.2亿元人民币;主席许荣茂表示,未来派息比率将维持在30%至40%的水平.

* 苹果日报:

--日前因延迟公布业绩而停牌的宝姿(0589.HK),据德勤报告指,公司大股东兼主席陈启泰有出席姊妹公司春天百货(0331.HK)分析员会议,对宝姿停牌原因只字不提,惟强调内地业务表现健康,维持早前所给予的增长目标指引.

* 东方日报:

--受累于油价上升,中国国航(0753.HK)(601111.SS)去年度纯利大幅倒退.主席王昌顺表示,今年首两个月货运业务持续低迷,料下半年才有好转,而估计客运量升7%至7,500万人次,尤以内地中西部需求增长最大.

--紫金矿业(2899.HK)(601899.SS)董事长陈景河表示,公司希望在适当时候将海外资产再作上市,亦不排除两地挂牌.他又表示,今年会继续物色收购目标,并预留55亿元人民币作收购资金,以海外项目为主,以金矿项目为首选,其他有铜矿等.

* 文汇报:

--青蛙王子(1259.HK)执行董事兼副总经理葛晓华表示,该公司今年首2个月订单有双位数增长,而且去年春节已加价5%至10%,因此目前没有提价计划.

--市场消息指,商务部周四(29日)批准了百事和康师傅(0322.HK)的战略联盟.从即日起,百事和康师傅将成立一个战略联盟办公室,负责工作包括与平稳过渡和业务有关的各项事宜,以确保与各方的良好沟通协调和业务的持续发展,直至灌瓶业务的日常管理完全移交至康师傅.

* 大公报:

--财经公关皓天(1260.HK)将于今天挂牌.根据辉立交易场资料,周四(29日)晚其暗盘价造好,收报1.5港元,较招股价1.39港元,升7.91%.(完)

--整理 萧萍; 审校 杨淑祯

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]