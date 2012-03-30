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亚洲 | 2012年 3月 30日 星期五 09:41 BJT

《香港重要政经日程》--3月30日-4月2日

=====================今日香港主要政经消息==========================

3月30日(周五)

-- 公布2月份M3货币供应数字.

-- 公布2月份外汇基金总资产.

-- 皓天财经(1260.HK)首日挂牌.

-- 北京首都机场(0694.HK)公布全年业绩.

-- 中信银行(0998.HK)公布全年业绩.

-- 中国食品(0506.HK)公布全年业绩.

-- 中国高速传动(0658.HK)公布全年业绩.

-- 旭光高新材料(0067.HK)公布全年业绩.

-- 中国中铁(0390.HK)公布全年业绩.

-- 中国稀土(0769.HK)公布全年业绩.

-- 中国七星购物(0245.HK)公布全年业绩.

-- 中国南车(1766.HK)公布全年业绩.

-- 广汽集团(2238.HK)公布全年业绩.

-- 绿城中国(3900.HK)公布全年业绩.

-- 合生创展(0754.HK)公布全年业绩.

--10:30 中信证券(6030.HK)全年业绩记者会.

--11:00 中海石油化学(3983.HK)全年业绩记者会.

--11:00 李宁(2331.HK)全年业绩记者会.

--12:00 建业地产(0832.HK)全年业绩记者会.

--14:30 大酒店(0045.HK)全年业绩记者会.

--15:00 瑞声科技(2018.HK)全年业绩记者会.

--16:15 中国银行(3988.HK)全年业绩记者会.

--16:15 中国制药(1093.HK)全年业绩记者会.

--16:15 合生创展(0754.HK)全年业绩记者会.

--16:30 北京控股(0392.HK)全年业绩记者会.

--16:30 建滔化工(0148.HK)全年业绩记者会.

=====================近日香港主要政经消息===========================

*4月2日(周一)

-- 钜大国际1320.HK首日挂牌.

--10:00 联合水泥(1312.HK)股东特别大会.

--10:00 安踏体育(2020.HK)股东周年大会.

--10:00 茂业国际(0848.HK)股东周年大会.

--10:45 天安中国(0028.HK)股东特别大会.

注: 1."*"代表新增.

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)

--整理 梁慧仪

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