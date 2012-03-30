《香港重要政经日程》--3月30日-4月2日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
=====================今日香港主要政经消息==========================
3月30日(周五)
-- 公布2月份M3货币供应数字.
-- 公布2月份外汇基金总资产.
-- 皓天财经(1260.HK)首日挂牌.
-- 北京首都机场(0694.HK)公布全年业绩.
-- 中信银行(0998.HK)公布全年业绩.
-- 中国食品(0506.HK)公布全年业绩.
-- 中国高速传动(0658.HK)公布全年业绩.
-- 旭光高新材料(0067.HK)公布全年业绩.
-- 中国中铁(0390.HK)公布全年业绩.
-- 中国稀土(0769.HK)公布全年业绩.
-- 中国七星购物(0245.HK)公布全年业绩.
-- 中国南车(1766.HK)公布全年业绩.
-- 广汽集团(2238.HK)公布全年业绩.
-- 绿城中国(3900.HK)公布全年业绩.
-- 合生创展(0754.HK)公布全年业绩.
--10:30 中信证券(6030.HK)全年业绩记者会.
--11:00 中海石油化学(3983.HK)全年业绩记者会.
--11:00 李宁(2331.HK)全年业绩记者会.
--12:00 建业地产(0832.HK)全年业绩记者会.
--14:30 大酒店(0045.HK)全年业绩记者会.
--15:00 瑞声科技(2018.HK)全年业绩记者会.
--16:15 中国银行(3988.HK)全年业绩记者会.
--16:15 中国制药(1093.HK)全年业绩记者会.
--16:15 合生创展(0754.HK)全年业绩记者会.
--16:30 北京控股(0392.HK)全年业绩记者会.
--16:30 建滔化工(0148.HK)全年业绩记者会.
=====================近日香港主要政经消息===========================
*4月2日(周一)
-- 钜大国际1320.HK首日挂牌.
--10:00 联合水泥(1312.HK)股东特别大会.
--10:00 安踏体育(2020.HK)股东周年大会.
--10:00 茂业国际(0848.HK)股东周年大会.
--10:45 天安中国(0028.HK)股东特别大会.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 梁慧仪
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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