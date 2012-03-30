〔港报财经评论〕欧债再爆煲大约在冬季--信报3月30日

欧债再爆煲大约在冬季 /习广思

季度结前夕,期指结算日,港股继续厮杀,指数回落,大市杀机重重.恒指开市后下跌165点,及后跌幅扩大,测试20,500点支持位,收报20,609点,失守250天线.国企指数在多只内银股拖累下,终于下试150天线.大市成交额562亿港元,沽空比率10.99%,三大内银股成为空军目标.尽管一直强调这轮业绩期将拉阔大市波幅,主要是预料市场重新洗牌,投资者重新看公司基本因素,扔掉垃圾,但始料不及的是,投资者对问题公司的快狠准.港股重复这两周的常态,指数上落由几只重磅股主导,但大市底蕴湍流急挫,即使不是问题股,只要负债或应收账增加、削减派息等,均触动投资者神经.

国美(0493.HK)、春天百货(0331.HK)及人和(1387.HK)跌势未止,民企股风暴肯定未完.但反而相信,与去年民企风暴第一波时一样,世界总有杀错良民的时候,跌定后良民或会获救.国美股价再跌5.49%,昨天提及公司网上销售结构之祸,而且周期放缓.这些都是业绩报告所得的分析,但事实上从报道可见,芬佬对国美管理层毫不买账,致命伤是管理层对数据不清不楚的解释,以及大股东贝恩没有出席业绩发布会与分析员沟通.看数也看人,国美如何重挽信心?看股东的持股量,其实一早闪走了.人和股价暴跌22.22%,公司更改会计制度,物业重估向来是地产股的水分,撇除水分后,公司其实录得亏损.其实,公司由盈转亏并不足以导致股价如此大泻,尽管上市后市场质疑多多,但人和股价每次暴跌也不至于此.

美林说,公司不派末期息,反映现金流紧张.标普话,人和地下商业地产项目没有土地使用权,无法获得大量信贷支持.今个业绩期,宝龙(1238.HK)、佳兆业(1638.HK)分别被标普列入负面观察,人和被降级至B.说到底,民企管治挑战市场信心,公司往绩与形象俱有累积分数,但目前投资者怕公司爆煲,现金流还是重点,投资者有没有杀错良民?投资者自行定夺,或者找德银分析员问问,连标普都担心公司现金流,何以如此独具慧眼地力撑.长和系公布业绩前回软,香港选战风云刚过,随即出现廉政风暴,新地(0016.HK)停牌,地产股受压.和黄0013.HK全年纯利增长1.78倍,核心盈利升36%,派末期息1.53港元,按年升8.5%.增加派息是好事,惊喜不大,稍高于市场预期,股价走势将现”黄金交叉”,股价在250天线上仍可看好.(B02)

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欧罗受制保历加通道顶 /苏子

本周欧罗兑美元虽然可以在升破1.3250/1.3285阻力区后仍能保持之上波动及收市,可惜汇价未能在突破此阻力区后一举突破20天保历加通道的顶部阻力位,反而只在此阻力区以上出现激烈的争持情况.目前欧罗兑美元的走势可说是已进入关键性时间,若稍后可以向上顺利突破保历加通道的顶部阻力或返回上述的1.3250/1.3285区域以下收市,汇价才有望出现较明确的趋势,否则汇价较大机会继续保持目前的激烈争持状况.如稍后欧罗兑美元一直稳守在上述1.3250/1.3285区域以上,并且更有力升越上述的保历加通道的顶部阻力收市,那便要小心汇价或在成功破关而上后出现更猛烈的上升浪,并且可以一举突破2月24日所造的1.3486高位,随后挑战1.35心理关口及去年12月2日的1.3548高位.

按照正常的走势而言,欧罗兑美元若连续三个交易天受制于20天保历加通道的顶部阻力而掉头回落的话,应该不难以大阴烛的不利形态收市.昨天欧洲入市后,欧罗兑美元已经是连续三个交易天受制于20天保历加通道顶部阻力了,更已跌破上日的1.3274低位,暂时曾低见1.3263水平.

但由于汇价在跌破上日的低位后未见顺势迅即跌至1.3250/1.3285支持区以下,反而在上日低位附近出现止跌回稳的迹象,走势有点不甚寻常,故担心若昨晚欧罗兑美元未见进一步下挫,即未能以大阴烛不利形态收市的话,汇价便有极高机会来一个回马枪,即掉头向上作出重大突破,杀众多看淡的投资者一个措手不及.因此,若看见昨晚欧罗兑美元出现不跌反升并且更出现高收的走势,那今天便不宜再看淡欧罗兑美元了,反而要提防汇价在向上作出重大突破后,届时或会沿着上升中的保历加通道顶部阻力线往上继续推进.(B09)