〔港报财经评论〕中石油营运改善三关键--经济日报3月30日

中石油营运改善三关键 /林瑞芬

期指昨结算,恒指果真侥幸企于20,500点楼上结算,但这个侥幸可否延续至4月就难言了.恒指昨收报20,609点,跌276点.国指昨收报10,532点,跌168点,大市成交562.4亿港元.港股临基金结算,因部分上市公司财务报表问题掀庄家洗仓潮,细、中价股当灾.连新地(0016.HK)蓝筹股都有意想不到的障碍,认真邪门.大市恐在复活节前续疲弱,等复活节后复活?新地最近执行董事陈钜源因怀疑涉及触犯防止贿赂条例的调查而被廉政公署拘留之后,廉署跟进拘捕郭炳江、郭炳联及前政务司司长许仕仁,涉嫌贪污行为失当.新地昨暂时停牌,让投资者弄个明白也是理所当然.

临近基金结算,但个股部分似有被平仓引发股价下滑之嫌,观昨20大跌幅榜至少10%跌幅才入榜,可见细、中价股整体性弱.前日推介的京信通信(2342.HK)昨挫6.9%至4.21港元收市,已跌穿止蚀4.3港元,应严守止蚀了.为何跌得急,江湖传闻因之前基金大户已高位散货,今年度盈利不会太快重上轨道,欲砌低股价再行收集,部署2013年相关4G业务产品起动,且见大股东已开始出手收集,但都要捱价,相信其他大户望更低执平货.不知大户几心狠,故还是止蚀,等股价跌定.跟进3月6日推介春天百货(0331.HK)虽高见1.68港元,但被姊妹公司宝姿(0589.HK)延发业绩拖累,今周三及周四股价急挫,按当时策略跌破1.35港元应止蚀,蚀少些.今时今日的年头,不明朗因素一大堆,严守止蚀还是很重要.回说业绩,长实(0001.HK)、和黄0013.HK及中银香港(2388.HK)胜市场预期,工行(1398.HK)符预期,主要跟进中石油(0857.HK).中石油2011年度净利润为1,330亿元人民币,跌幅5%,略低于彭博综合预测,利润倒退主要受国内成品油价格宏观调控、进口天然气销价格倒挂及税费增幅较大等因素影响.

工行去年全年赚2,083亿元人民币,中石油千多亿元人民币确没那么多,但要知道中石油要交大笔石油特别收益金,去年就交了1,024.58亿元人民币.如不用交,中石油所赚为2,354.6亿元人民币,所以近月市场对内银业指斥为暴利行业,又话要抽税.四大内银股去年度赚6,000多亿元人民币,三大油股又赚2,700多亿元人民币.加上,中移动(0941.HK)1,200多亿元人民币,八大国企已赚过万亿元人民币.(012)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

内银今年增长放缓 /余少文

工商银行(1398.HK)继续是最赚钱上市公司,去年赚超过2,000亿元人民币,日赚5.7亿元人民币.而四大内银股去年盈利合计达6,236亿元人民币,如全数派给每名中国人,每人可得463元人民币.中国内地股市跌势未止,国企指数也是五十步笑百步,全日跌168点或1.6%,收10,532点,成交额增加至155亿港元,只有21%主板H股逆市上升.而红筹指数跌44点或1.1%,收3,970点,成交额51亿港元.至于内银股个别发展,交通银行(3328.HK)和招商银行(3968.HK)逆市微升,其他内银股跌幅2%左右.昨日公布业绩的工行已是跌得最少,跌1.6%收4.93港元.另一派成绩表的中国银行(3988.HK)也跌1.9%,收3.08港元.但工行和中行去年盈利只是符合预期而已,工行去年收入达4,706亿元人民币,盈利增长26%至2,083亿元人民币,每股盈利0.6元人民币,每股末期息0.203元人民币,每股NAV约2.74元人民币,以昨日收市价计算,息率约5.1厘,市帐率1.46倍.

而中行收入3,283亿元人民币,盈利升19%至1,242亿元人民币,每股盈利0.44元人民币,每股末期息0.155元人民币,每股NAV为2.59元人民币,以昨日收市价计算,息率和市帐率分别为6.2厘和0.96倍,昨日虽沽出中行,但中行仍然是最吸引的内银股.至于以四大行赚钱能力排列,工行仍是最赚钱及首次突破2,000亿元人民币,其次是建设银行(0939.HK),中行则较农业银行(1288.HK)多赚23亿元人民币而排第三位.计算四大内银股、三大石油股和最大的电讯股盈利,去年合共赚逾10,000亿元人民币,如只计算四大行合共都赚6,236亿元人民币,以一年365日计算,日赚17亿元人民币,如以中国13亿人口计算,人均赚463元人民币,赚钱能力较要缴付暴利税的石油股还要强,难怪有言论指银行暴利.内银股今年或是业绩修复年,要消化包括地方债等所带来的拨备等问题,故内银股今年盈利增长未必能如去年般动辄20%以上,今年增长可能放缓至10%-20%,如昨日公布业绩的工行和中行,彭博综合券商在他们业绩公布前的预测数字,料工行今年每股盈利增长仅约10%至0.66港元,中行增长更可能只有6%单位数.故工行和中行跟其他内银股的情况相似,在增长动力不及去年下,股价受压在所难免.

对中移动(0941.HK)的看法,若然内银股盈利仍可维持增长,只要继续派发高息,始终有一定吸引力,预期中行今年可维持6.4厘高息,工行今年预测息率料也有5.9厘,吸引力也不弱于前者,也是四大行最高息的两间,都可作为低吸对象.(010)