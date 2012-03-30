〔企业并购〕康师傅收购百事中国业务已获商务部批准--消息

路透香港3月30日电---一名了解此事的消息人士周五表示,康师傅(0322.HK)(910322.TW)收购百事可乐(PEP.N)中国业务已获中国商务部批准.此将有助于该家中国市占率最高的茶饮及方便面企业持续攻占饮料市场.

百事可乐稍早称该项交易已获所需的批准,双方将尽快合作完成交易.康师傅公司方表示,尚未收到商务部核准文件.而该名消息人士指出,负责处理法律及相关服务的单位已收到批准.

康师傅去年底以子公司5%的股权换得百事可乐在中国24家装瓶厂,以及部份品牌的独家分销权.而百事可乐则是摆脱了连续亏损的中国业务并获得康师傅的通路.顶新集团董事长、康师傅控股执行董事魏应交上月表示,预料中国商务部将最快3月底批准此案.[ID:nSB1404886]

康师傅此前公告,2011年度净利按年减12.01%至4.195亿美元,低于市场预估的4.55亿美元,亦为2005年衰退57%后首见.康师傅主席魏应州称,年内原材料及各项成本波动以及反常天候影响产品销量.[ID:nSH0110396]

本地时间上午10:08时,康师傅在香港股价大涨3.46%至22.40港元;大盘恒生指数.HSI则跌0.48%.(完)

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