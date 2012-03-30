〔企业并购〕中石化集团完成收购Galp巴西资产,涉资51.56亿美元

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透香港3月30日电---中国石油化工集团称,收购葡萄牙石油公司Galp Energia SGPS SA (GALP.LS)于巴西资产30%权益项目在巴西和荷兰两地同时完成交割.
中石化集团周四间晚的新闻稿并称,通过旗下国际石油勘探开发公司注入资金51.56亿美元,以认购增发股份和债权置换的方式,获得Galp巴西公司及对应的荷兰服务公司30%的股权.
去年11月,中石化集团就收购Galp巴西子公司的30%股权达成协议.[ID:nSB1213344]
中石化表示,预计2015年中国石化可获得的权益产量为2.13万桶油当量/天,高峰期2024年为11.25万桶油当量/天.
"项目收购进一步拓展了中国石化在海外的油气业务,将对中国石化十二五、十三五期间油气产量增长做出重大贡献."新闻稿称.
中石化集团为中国石油化工股份有限公司(0386.HK)(600028.SS)的母公司.(完)
--记者 雷美珍; 审校 乔艳红
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
中文新闻(含第三方消息) LZH (All Chinese Language News, including Third Party News)