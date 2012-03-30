〔企业并购〕中石化集团完成收购Galp巴西资产,涉资51.56亿美元

路透香港3月30日电---中国石油化工集团称,收购葡萄牙石油公司Galp Energia SGPS SA (GALP.LS)于巴西资产30%权益项目在巴西和荷兰两地同时完成交割.

中石化集团周四间晚的新闻稿并称,通过旗下国际石油勘探开发公司注入资金51.56亿美元,以认购增发股份和债权置换的方式,获得Galp巴西公司及对应的荷兰服务公司30%的股权.

去年11月,中石化集团就收购Galp巴西子公司的30%股权达成协议.[ID:nSB1213344]

中石化表示,预计2015年中国石化可获得的权益产量为2.13万桶油当量/天,高峰期2024年为11.25万桶油当量/天.

"项目收购进一步拓展了中国石化在海外的油气业务,将对中国石化十二五、十三五期间油气产量增长做出重大贡献."新闻稿称.

中石化集团为中国石油化工股份有限公司(0386.HK)(600028.SS)的母公司.(完)