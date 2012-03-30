〔香港热股〕新地最多暴泻15%但跌幅收窄,大股东遭廉署拘捕蒙阴影(更新版)

(新增细节)

* 大股东涉贪污遭廉署拘捕,新地复牌暴挫逾15%

* 开盘后不久跌幅收窄,基金经理指跌幅过份

* 多家投行维持"买入"评级,花旗降级至"中性"兼削目标价

路透香港3月30日电---香港主要地产发展商--新鸿基地产(0016.HK)大股东兼联席主席郭炳江和郭炳联涉嫌贪污遭廉署拘捕,虽然多家投行维持对新地"买入"或"跑赢大市"评级,但仍无助"止泻",新地周五复牌股价最多暴挫15%,市值蒸发447亿港元.

美银美林、野村、大和、瑞信等投行维持新地"买入"或"跑赢大市"评级,但花旗则将新地评级降至"中性",目标价由165.64港元大削至115.95港元.

新地低开15.39%后,股价看来获得一些支持,香港时间10:10跌幅收窄至11.52%,报98.8港元,成交额逾520亿港元,占主板成交额逾28%.其控股两家公司,数码通(0315.HK)和新意网(8008.HK)跌幅亦分别减至3.26%和2.68%.

"今日的抛售有点过份,开市时有点恐慌性抛售,可能源于此前的一些沽空盘,加上有大投行发表报告建议减持,且部份基金亦不想持有涉及官司的上市公司股份."辉立资产管理基金经理李国璇表示.

"我相信(高层被捕)事件短期内不会对公司的业绩有影响,但中长线则要视乎事态发展如何,例如公司会否卷入法律诉讼."他说.

分析员表示,上市公司高层被拘捕会令人质疑上市公司的企业管治,及之后会否再有其他问题出现.

惟新地表示,(高层被补)事件并不会影响集团的正常业务及运作,并已重组特别委员会,由执行董事黄植荣,非执行董事黄奕监及独立非执行董事王于渐所组成,以处理一切因该调查可能产生及有关之事宜.(完)