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货币新闻 | 2012年 3月 30日 星期五 18:35 BJT

〔表格〕广汽集团2011年净利近持平于42.7亿元人民币,优于市场预估

路透香港3月30日电---中国广州汽车集团股份有限公司(2238.HK)(601238.SS)周五公布,按香港会计准则编制的至2011年12月31日止年度业绩报告如下(以百万人民币计):

2011年度 2010年度 (重列)

每股盈利(元) 0.6948 0.9192

末期股息(元) 0.20 0.11

净利 4,271.70 4,295.10

营业额 10,984.27 8,742.34

注: 康汽集团是中国第六大汽车生产商.汤森路透I/B/E/S综合分析师预估去年盈利为39.90亿元人民币. (完)

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--记者 李珊珊; 审校 林高丽

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