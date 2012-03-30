《离岸人民币综述》RQFII产品销情虽慢热,蕴含潜力巨大

记者 陈敏

路透香港3月30日电---市场期待已久的RQFII(人民币合格境外机构投资者)产品遭遇销售慢热,但基金管理者们对这一产品的潜力充满信心,未来料受惠于机构投资者资产配置的强劲需求.

中国政府于去年12月正式宣布启动RQFII,首批额度为200亿元,分配给九家基金公司和12家券商.政策甫一公布,各家机构就紧锣密鼓争取第一个发出产品,以求在竞争对手的产品发出前吸引更多客户.

不过,市场反馈不如预期强烈,部分原因在于产品的同质性较高,且都集中在春节假期前后发行.一些公司不得不提供认购优惠,另一些则延长了申购期.

是次分配到9亿元RQFII额度的海通国际资产管理公司,其联席董事总经理章宜斌不认为RQFII受到冷遇.他指出,基金销售现在大陆比香港还要困难,大陆这两个月公募基金首募规模不断减小,只有5-7亿元左右.

"一天募一百亿一千亿,那个日子我们已经错过了,别再想了.从这个角度看,200亿的规模现在卖得还是不错的,是正常的."他称.

去年四季度以来,由于对欧债危机升级和美国经济复苏不确定性的担忧,环球金融市场大幅动荡.投资者的风险胃纳明显减小,投资渐趋谨慎.

易方达资产管理(香港)总裁王红欣指出,现在全球经济动荡,很多资产类别的问题是大起大落和高度相关,而人民币资产与其他资产类别有很低的相关性,很适合投资者做资产配置.

"RQFII作为一个固定收益产品,将来机构的需求是很大的,而这些机构投资者很容易就能用掉几个亿的规模."他称.

目前21家公司推出的产品中绝大多数以零售投资者为主,因为这些中国公司希望在香港这片新天地里建立自己的品牌和渠道,为长远发展做准备.

为减少对美元资产的依赖,中国政府也正加快推进人民币国际化进程.中国证监会副主席姚刚表示,目前RQFII的额度已经用尽,证监会正与相关部门推进增加RQFII额度事宜,以吸引更多长期境外资金投资内地资本市场.

以下为汤森路透整理的今年以来承销点心债的各家银行排名:

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账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

1. 汇丰 12,304.8 45

2. 渣打 7,145.5 21

3. 中国银行 4,650.0 3

4. 巴克莱资本 3,183.0 5

5. 苏格兰皇家银行 2,258.0 5

**本周市场动态**

--新加坡房地产基金管理公司ARA Asset Management(ARAM.SI)称正研究将中国资产打包成人民币计价的房地产投资信托基金(REIT),在交易所上市的可能性.ARA部分为长江实业(0001.HK)所有,管理六支上市交易的REIT,包括香港上市的汇贤产业信托(87001.HK).

--香港财经事务及库务局局长陈家强称,人民币国际化可能需要很多离岸市场,但香港有理由成为最大的离岸市场.要做大香港离岸市场,香港需要与很多市场合作.在岸和离岸两个市场之间可以通过交易所买卖基金、期货产品等加强联系.

--两位了解情况的消息人士周二透露,台湾央行对大陆提出两岸货币清算机制的初步规划中,希望两岸各指定一家银行为货币清算行,由大陆银行的台湾分行作为人民币清算行,一家台湾本地银行的大陆分行作为台币清算行.台湾央行这项提案内容尚未获大陆回应.

--摩根大通发布报告称,人民币目前已接近均衡汇率水平,但仍有升值空间.预计今明年升值幅度约为3%,此后升值步伐显着放缓.

--中国国家开发银行[CHDB.UL]15年期离岸人民币债券上周五重开,最终定价在4.2%,比此前发行的年期债券高五个基点,规模为10亿元人民币.该行曾于1月中发行15亿元15年期人民币债券.(完)

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