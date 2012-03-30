〔香港个股〕李宁今年毛利率会改善0.5至1个百分点--首席财务官

香港个股：佳兆业获知名投资者蔡志明增持股权至5.21%--联交所资料
路透香港3月1日 - 香港联交所资料显示，停牌近两年的中国房地产商--佳兆业集团近期获香港知名投资者蔡志明增持股权至5.21%，涉资约5亿港元。
路透香港3月30日电---中国主要本土运动用品品牌--李宁(2331.HK)周五表示,其2012毛利率会改善0.5至1个百分点.
公司首席财务官锺奕祺在记者会上并称,今年同店销售预估将为低单位数增长.
1月引入TPG[TPG.UL]等私募基金的李宁,昨日晚间公告去年净利按年下降65%至3.86亿元人民币,也低于路透I/B/E/S综合分析师预估的4.21亿元[ID:nSH0100581].
本地时间上午11:50时,李宁下跌4.75%至8.23港元;大盘恒生指数.HSI则下跌0.59%.(完)
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--记者 李珊珊; 审校 林高丽
路透香港3月1日 - 香港联交所资料显示，停牌近两年的中国房地产商--佳兆业集团近期获香港知名投资者蔡志明增持股权至5.21%，涉资约5亿港元。
路透伦敦3月1日 - 德国和美国短期公债之间的利差周三处在2000年以来最阔，因美联储官员的表态增强了市场对其本月或将加息的预期。
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