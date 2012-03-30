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货币新闻 | 2012年 3月 30日 星期五 12:01 BJT

〔香港个股〕李宁今年毛利率会改善0.5至1个百分点--首席财务官

路透香港3月30日电---中国主要本土运动用品品牌--李宁(2331.HK)周五表示,其2012毛利率会改善0.5至1个百分点.

公司首席财务官锺奕祺在记者会上并称,今年同店销售预估将为低单位数增长.

1月引入TPG[TPG.UL]等私募基金的李宁,昨日晚间公告去年净利按年下降65%至3.86亿元人民币,也低于路透I/B/E/S综合分析师预估的4.21亿元[ID:nSH0100581].

本地时间上午11:50时,李宁下跌4.75%至8.23港元;大盘恒生指数.HSI则下跌0.59%.(完)

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--记者 李珊珊; 审校 林高丽

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