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货币新闻 | 2012年 3月 30日 星期五 13:16 BJT

〔香港个股〕中国食品暂停股份买卖--联交所

路透香港3月30日电---香港联交所周五称,中国内地食品生产及分销商--中国食品有限公司(0506.HK)股份暂停买卖,暂未获悉原因.

停牌前,中国食品早盘微涨0.4%,报7.48港元.

中国食品为中粮集团的香港子公司.(完)

--记者 雷美珍; 审校 张喜良

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