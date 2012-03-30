〔香港个股〕李宁称今年力争销售恢复增长,但分析师认前景仍艰难(更新版)

(新增细节)

* 李宁力争今年销售恢复增长

* 估毛利率改善0.5-1个百分点

* 全年同店销售低单位数增长

* 下月与TPG等敲定合作策略

* 分析师认行业挑战仍大

路透香港3月30日电---在去年获利大降65%后,中国主要本土运动用品品牌--李宁(2331.HK)周五表示,经过去年积极建立清货渠道以及控制销售后,预计今年库存回购金额可望减少一半以上,目标让销售恢复正成长.

然而,分析师指出,库存问题仍严重,去年下半年以来的收紧银根政策也让公司需要提供更多的支持予部份分销商,包括李宁在内的行业曙光尚未出现.

李宁首席执行官张志勇指出,2012年行业挑战仍是库存问题,然而,李宁去年来积极建立折扣店等渠道以去化库存,年底前可以完成清货渠道的设立目标.此有助于销售增长,未来亦有助于提高毛利率.

"2012年销售不会再下降这么多,"首席财务官锺奕祺表示说,"我们会努力实现正增长.通过生产成本节省和加强采购管理,毛利率有0.5至1个百分点的改善."

他同时预估今年同店销售将呈低单位数增长.

"李宁情况好一点,但要说是回复,还不到这个情况,"一不愿具名的投行分析师说.

中金则在报告中指出,"2012年仍具挑战性,本土品牌仍在清理库存,订价困难、消费者需求转向以及门店过多,令这些品牌营运仍艰难."

本地时间下午3:08时,李宁下跌4.05%至8.28港元,过去一个月来跌7.30%;大盘恒生指数.HSI则下跌0.47%

此外,分析师也表示,部份外国知名品牌也提供较大的折扣,对于本地品牌竞争加剧.

**与TPG等拟定合作策略**

1月引入TPG[TPG.UL]等私募基金的李宁,昨日晚间公告去年净利按年下降65%至3.86亿元人民币,也低于路透I/B/E/S综合分析师预估的4.21亿元[ID:nSH0100581].

去年全年销售按年减少5.8%至89.29亿元人民币,毛利率减少1.2个百分点至46.1%.公司去年向分销商买回存货3.1亿元人民币.

张志勇也表示,今年向供应商回购库存的金额也会大幅减少,预估减少幅度将达50%以上."库存降低,业绩会往上走."

李宁同时表示,管理层目前正与新股东TPG等营运团队进行讨论,双方将在下月20日就合作方向及具体策略等定案.

"到目前为止,双方合作愉快."张志勇说.

李宁今年向TPG及新加坡政府投资公司(GIC)[GIC.UL]发行本金总额7.5亿元人民币的可换股债券,此外其控股股东李宁同时向TPG出售价值约3.5亿港元的股份.

李宁昨日公告,TPG董事总经理陈悦以及合伙人金珍君将于4月1日起加入董事会,成为非执行董事.

在国际大牌Nike(耐克)(NKE.N)、Adidas(阿达斯,爱迪达)(ADSGn.DE)的强敌压境下,李宁为首的本地运动品牌近年遭遇严重库存积压问题,而去年银根收紧影响消费需求,让这个行业更雪上加霜.部份品牌虽录得去年净利增长,但代表销售力道的同店销售增长表现均不理想.(完)

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