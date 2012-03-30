〔中港个股〕中国远洋称今年有信心今年大幅减亏,但减亏程度取决于市场

欧元债市：德国/美国短期公债利差为2000年来最阔，因美联储官员讲话
路透伦敦3月1日 - 德国和美国短期公债之间的利差周三处在2000年以来最阔，因美联储官员的表态增强了市场对其本月或将加息的预期。
路透北京3月30日电---中国主要综合航运企业--中国远洋控股股份有限公司(601919.SS)(1919.HK)周五称,今年有信心实现大幅减亏,但减亏程度取决于市场环境.
"2012年集装箱业务的当务之急是将运价恢复到合理水平."公司副总经理万敏在业绩会上表示.
主受运力过剩且燃油等成本支出持续上升拖累,中国远洋(601919.SS)(1919.HK)2011年转盈为亏,且创下其上市七年来历史低点.其105亿元人民币的净亏损亦远逊于汤森路透此前综合分析师平均预估的亏损58.6亿元.[ID:nSB1464268]
中国远洋为全球最大的散装货物船队和全球主要集装箱船舶运营商,是中远集团旗下的主要上市公司.
过去一年以来,中国远洋H股累计跌44%,远超香港恒生指数.HSI同期10.63%的跌幅.(完)
--发稿 苏丹; 审校 曾祥进
路透伦敦3月1日 - 德国和美国短期公债之间的利差周三处在2000年以来最阔，因美联储官员的表态增强了市场对其本月或将加息的预期。
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *北京市朝阳区 19 7 3/22簿记建档 -- AAA 3/23-3/25 中信建投证券 国有资本经营管理中心 (附第5年末投资人选择权) ========================================================================================= 广水市鑫源 8 7 2/28簿记建档 *6.19% AA- 3/1-3/7 长
* 人民币收跌逾百点，大行出手结汇 * 特朗普国会讲话后美元保持强势 * “两会”临近汇价料以稳定为主 * 美联储3月升息几率近七成 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京3月1日 - 人民币兑美元即期周三收跌逾百点，但波动区间仍较为有限。交易员 称，美国总统特朗普国会讲话提振美指，但大行出手结汇，人民币跌幅稳定。随着“两会”（人大和政协）临 近，料短期难突破1月中旬以来维持的波动区间。 他们并表示，美指强势打压离岸人民币(CNH=D3)，两地价差一度缩窄至30点左右；随后离岸疑似受到干预 ，两地点差再度走阔。美联储升息预期明显升温，且特朗普经济政策仍未提供更多细节，仍需持续关注。 “明明知道马上要开会了，大行肯定会砸（美元），没必要跟他对着干。”一中资行交易员表示。 亦有中资行交易员表示，两会临近汇市还是稳定为主，如果这个时候汇价创新高或者创新低吸引话题不合 适，把话题还是会让给“改革”方面。 全球汇市方面，美元周三小涨，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员讲话引发对于本