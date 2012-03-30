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货币新闻 | 2012年 3月 30日 星期五 17:34 BJT

〔中港个股〕中国远洋称今年有信心今年大幅减亏,但减亏程度取决于市场

路透北京3月30日电---中国主要综合航运企业--中国远洋控股股份有限公司(601919.SS)(1919.HK)周五称,今年有信心实现大幅减亏,但减亏程度取决于市场环境.

"2012年集装箱业务的当务之急是将运价恢复到合理水平."公司副总经理万敏在业绩会上表示.

主受运力过剩且燃油等成本支出持续上升拖累,中国远洋(601919.SS)(1919.HK)2011年转盈为亏,且创下其上市七年来历史低点.其105亿元人民币的净亏损亦远逊于汤森路透此前综合分析师平均预估的亏损58.6亿元.[ID:nSB1464268]

中国远洋为全球最大的散装货物船队和全球主要集装箱船舶运营商,是中远集团旗下的主要上市公司.

过去一年以来,中国远洋H股累计跌44%,远超香港恒生指数.HSI同期10.63%的跌幅.(完)

--发稿 苏丹; 审校 曾祥进

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