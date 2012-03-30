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货币新闻 | 2012年 3月 30日 星期五 16:34 BJT

〔香港数据〕2月底止外汇基金总资产减至25,395亿港元--金管局

路透香港3月30日电---香港金融管理局(HKMA)周五公布,截至2012年2月底止的外汇基金总资产为25,395亿港元,较1月底减少1,068亿港元.

其中,外币资产减少497亿港元,港元资产亦跌571亿港元.

外汇基金主要用以支持港元.香港自1983年起即实行港元与美元挂钩的联系汇率制度.(完)

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--记者 黄运涛; 审校 杨淑祯

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