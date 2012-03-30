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货币新闻 | 2012年 3月 30日 星期五 16:50 BJT

〔香港数据〕2月M-3货币供应按年增加9.8%--金管局

路透香港3月30日电---香港金融管理局(HKMA)周五公布2月份货币供应数据,其中M-3货币供应按年增加9.8%.具体变幅如下(单位为%):

2/2012 1/2012 2/2011

港元 M-3(按年) 9.8 5.5 7.7

港元 M-2(按年) 9.9 5.6 8.0

港元 M-1(按年) 9.6 1.3 10.0

港元 M-1(按年)* 4.5 2.2 10.4

有形贸易贷款额(按年计) 22.3 27.5 48.7

其它本地贷款额(按年计) 8.5 9.1 24.4

港元 M-3(按月) 2.3 1.8 -1.7

港元 M-2(按月) 2.3 1.8 -1.7

港元 M-1(按月) 6.6 -1.1 -1.4

港元 M-1(按月)* 3.0 -2.4 -0.7(完)

注: * 经季节因素调整.

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浏览香港金管局刊登于网页的声明,请点选:(here)

--记者 黄运涛; 审校 杨淑祯

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