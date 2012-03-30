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货币新闻 | 2012年 3月 30日 星期五 16:43 BJT

〔离岸人民币〕香港2月底人民币存款减少至5,662亿元,环比续降1.7%--金管局

路透香港3月30日电---香港金融管理局周五公布,香港2月底人民币存款减少至5,662亿元,环比续降1.7%.

当月的跨境贸易结算人民币汇款总额为1,875亿元人民币,上月则为1,564亿元人民币.

1月底香港人民币存款按月跌2.1%,至5,760亿元.(完)

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--记者 毕晓雯 ;审校 曾祥进

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