〔离岸人民币〕进出口银行发行40亿元点心债,录得四倍超额认购

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透香港3月30日电---中国进出口银行周五宣布在香港成功发行40亿元人民币债券,并录得四倍超额认购.
进出口银行首次通过香港金融管理局债务工具中央结算系统(CMU)发行债券,原本两年期和三年期拟各发行10亿元人民币.
"这次认购非常热烈,两年期一共发了30亿元,息率是2.7%;三年期发了10亿元,息率是2.9%."进出口银行行长李若谷表示.
他并称,将首次尝试把债券发行所得收益在境外使用,以支持香港离岸人民币中心的发展.
进出口银行是次债券共录得194亿元认购资金,两年期和三年期分别为120.83亿和72.96亿.
中国国家开发银行和农业发展银行今年1月分别发行过25亿和30亿元点心债.国开行3/5/15年期息率为3.1/3.45/4.2%,农发行2/3/5年期息率为3/3.2/3.5%.
交银香港负责是次发行及交存代理,工银亚洲和工银国际为招标代理.
2007年,进出口银行首度来港发行人民币债券,过去三次在港发行的人民币债券总额已经达到100亿元.(完)
--记者 陈敏; 审校 林高丽
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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