〔离岸人民币〕进出口银行发行40亿元点心债,录得四倍超额认购

路透香港3月30日电---中国进出口银行周五宣布在香港成功发行40亿元人民币债券,并录得四倍超额认购.

进出口银行首次通过香港金融管理局债务工具中央结算系统(CMU)发行债券,原本两年期和三年期拟各发行10亿元人民币.

"这次认购非常热烈,两年期一共发了30亿元,息率是2.7%;三年期发了10亿元,息率是2.9%."进出口银行行长李若谷表示.

他并称,将首次尝试把债券发行所得收益在境外使用,以支持香港离岸人民币中心的发展.

进出口银行是次债券共录得194亿元认购资金,两年期和三年期分别为120.83亿和72.96亿.

中国国家开发银行和农业发展银行今年1月分别发行过25亿和30亿元点心债.国开行3/5/15年期息率为3.1/3.45/4.2%,农发行2/3/5年期息率为3/3.2/3.5%.

交银香港负责是次发行及交存代理,工银亚洲和工银国际为招标代理.

2007年,进出口银行首度来港发行人民币债券,过去三次在港发行的人民币债券总额已经达到100亿元.(完)