〔中港个股〕中铝称收购南戈壁至多60%股份,金额多至72.99亿港元

东南亚股市：多在谨慎交投中陷入狭幅波动；星股触及18个月高点
路透2月23日 - 东南亚股市除了新加坡以外，周四大多陷入狭幅波动，此前公布的美联储会议记录缺乏明确指引；该记录显示，联储将待就业和通胀数据符合预期才会决定下次升息的时间。
路透香港4月2日电--中国最大的铝生产商--中国铝业股份有限公司(2600.HK)(601600.SS)周一表示,董事会通过收购南戈壁资源(1878.HK)(SGQ.TO)的要约,收购股份最多不超过60%,最低不少于56%.
中铝在联交所发布公告称,收购要约价为每股8.48加元现金,相当于65.97港元.按照要约基准,收购金额最多为9.2亿加元,约72.99亿港元.
中铝表示,已于温哥华时间4月1日与锁定股东艾芬豪(Ivanhoe Minning)订定协议,收购其所持有的57.6%南戈壁股份.
南戈壁是综合煤炭开采、开发和勘探公司,于多伦多证券交易所和香港联交所上市.(完)
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--记者 李珊珊; 审校 杨淑祯
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