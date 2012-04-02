〔中港个股〕中铝称收购南戈壁至多60%股份,金额多至72.99亿港元

路透香港4月2日电--中国最大的铝生产商--中国铝业股份有限公司(2600.HK)(601600.SS)周一表示,董事会通过收购南戈壁资源(1878.HK)(SGQ.TO)的要约,收购股份最多不超过60%,最低不少于56%.

中铝在联交所发布公告称,收购要约价为每股8.48加元现金,相当于65.97港元.按照要约基准,收购金额最多为9.2亿加元,约72.99亿港元.

中铝表示,已于温哥华时间4月1日与锁定股东艾芬豪(Ivanhoe Minning)订定协议,收购其所持有的57.6%南戈壁股份.

南戈壁是综合煤炭开采、开发和勘探公司,于多伦多证券交易所和香港联交所上市.(完)

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