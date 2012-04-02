《香港报摘》--经济日报4月2日

更新版 1-中国企业：正威集团与中信证券联手竞购英超球会南安普顿--消息
路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
* 要闻版头条:
--券商吹淡风,今季宜守不宜攻,直到内地减息、中国出口转强以及外围经济明显改善为止.
* 其他:
--中资银行去年第四季纷纷大增贷款减值拨备以增强抵御风险能力.内地银行可能正面对较大型的经济调整周期,当中尤以中小企贷款集中度最高的民生银行(1988.HK)(600016.SS)较高危.民行行长洪崎接受专访时,不讳言已出现银行坏帐恶化的苗头.
--发卡银行掀加息潮,中银、恒生、汇丰、交银及建银亚洲,昨日起及其后数月陆续上调信用卡利率1.27至7.67厘,其中交银及建银亚洲的加幅最高.
--新华保险(1336.HK)将针对该公司产品利润率较低的弱点,定出三年新业务价值利润率与同业看齐的目标.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李珊珊; 审校 杨淑祯
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
路透北京2月23日 - 中国财政部周四表示，将依法坚决制止地方政府、金融机构违法违规举债担保行为，严控地方政府债务风险，依法设定地方政府举债规模的“天花板”，依法界定地方政府债务边界。
路透北京2月23日 - 新华社周四报导，上海市消保委联合上海师范大学商学院的调查发现，不少银行的产品收益率区间巨大，收益结构复杂，预期收益率的实现程度也偏低。部分银行销售的产品难以实现最高收益率。