《香港报摘》--经济日报4月2日

* 要闻版头条:

--券商吹淡风,今季宜守不宜攻,直到内地减息、中国出口转强以及外围经济明显改善为止.

* 其他:

--中资银行去年第四季纷纷大增贷款减值拨备以增强抵御风险能力.内地银行可能正面对较大型的经济调整周期,当中尤以中小企贷款集中度最高的民生银行(1988.HK)(600016.SS)较高危.民行行长洪崎接受专访时,不讳言已出现银行坏帐恶化的苗头.

--发卡银行掀加息潮,中银、恒生、汇丰、交银及建银亚洲,昨日起及其后数月陆续上调信用卡利率1.27至7.67厘,其中交银及建银亚洲的加幅最高.

--新华保险(1336.HK)将针对该公司产品利润率较低的弱点,定出三年新业务价值利润率与同业看齐的目标.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李珊珊; 审校 杨淑祯

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