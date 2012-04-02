《香港报摘》--信报4月2日

更新版 1-中国企业：正威集团与中信证券联手竞购英超球会南安普顿--消息
路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
* 要闻版头条:
--中国官方制造业采购经理指数(PMI)远胜预期,经济势头续升.
* 其他:
--新鸿基地产(0016.HK)联席主席遭廉政公署拘捕后,今早将举行投资者会议,冀挽回市场信心.分析员认为,此对新地业务价值影响有限,预期今天股价将回稳,本周有望重上100港元水平.
--华晨汽车(1114.HK)分拆零部件产销商新晨中国,以及上海汽车经销商永达汽车,已先后向港交所递交上市申请,两间公司计划来港共集资最多70亿港元.
--新秀丽(1910.HK)今年计划在中国新增200个销售点,估计五年后中国将成为该公司最大的市场.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李珊珊; 审校 杨淑祯
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
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路透北京2月23日 - 中国财政部周四表示，将依法坚决制止地方政府、金融机构违法违规举债担保行为，严控地方政府债务风险，依法设定地方政府举债规模的“天花板”，依法界定地方政府债务边界。
路透北京2月23日 - 新华社周四报导，上海市消保委联合上海师范大学商学院的调查发现，不少银行的产品收益率区间巨大，收益结构复杂，预期收益率的实现程度也偏低。部分银行销售的产品难以实现最高收益率。