《香港报摘》--信报4月2日

* 要闻版头条:

--中国官方制造业采购经理指数(PMI)远胜预期,经济势头续升.

* 其他:

--新鸿基地产(0016.HK)联席主席遭廉政公署拘捕后,今早将举行投资者会议,冀挽回市场信心.分析员认为,此对新地业务价值影响有限,预期今天股价将回稳,本周有望重上100港元水平.

--华晨汽车(1114.HK)分拆零部件产销商新晨中国,以及上海汽车经销商永达汽车,已先后向港交所递交上市申请,两间公司计划来港共集资最多70亿港元.

--新秀丽(1910.HK)今年计划在中国新增200个销售点,估计五年后中国将成为该公司最大的市场.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李珊珊; 审校 杨淑祯

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