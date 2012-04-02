《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--4月2日

路透香港4月2日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7641港元HKD=) 美股道琼工业指数周五收高66.22,或0.5%,报13212.04点,由近期表现落后的消费必需品及医疗保健板块领涨. 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 ( 0883.HK ) ( CEO.N ) 204.290 1.49 24337 15.861 -0.62 中国铝业( 2600.HK ) ( ACH.N ) 11.870 1.54 88233 3.686 -1.43 中国移动( 0941.HK ) ( CHL.N ) 55.080 2.23 256851 85.529 0.09 中国人寿( 2628.HK ) ( LFC.N ) 38.870 0.23 105654 20.119 -0.15 中石油 ( 0857.HK ) ( PTR.N ) 140.530 2.03 68464 10.911 -0.63 中石化 ( 0386.HK ) ( SNP.N ) 108.720 -0.35 34804 8.441 -0.22 汇丰控股( 0005.HK ) HBC.N 44.390 0.98 291029 68.930 0.63 中电信 ( 0728.HK ) ( CHA.N ) 54.900 0.18 31782 4.262 -0.87 中国联通( 0762.HK ) ( CHU.N ) 16.800 0.54 493872 13.044 -0.88 兖州煤业( 1171.HK ) YZC.N 21.610 2.86 45531 16.778 -0.37 华能国际( 0902.HK ) ( HNP.N ) 21.920 -0.14 71380 4.255 0.82 南方航空( 1055.HK ) ( ZNH.N ) 23.630 5.02 16547 3.669 -1.10 东方航空( 0670.HK ) ( CEA.N ) 16.500 3.13 9823 1.281 -49.76 中芯国际( 0981.HK ) ( SMI.N ) 2.400 0.84 13461 0.373 -3.20 (完) --整理 黄运涛