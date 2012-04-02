《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--4月2日

更新版 1-中国企业：正威集团与中信证券联手竞购英超球会南安普顿--消息
路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
路透香港4月2日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7641港元HKD=) 美股道琼工业指数周五收高66.22,或0.5%,报13212.04点,由近期表现落后的消费必需品及医疗保健板块领涨. 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 (0883.HK) (CEO.N) 204.290 1.49 24337 15.861 -0.62 中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 11.870 1.54 88233 3.686 -1.43 中国移动(0941.HK) (CHL.N) 55.080 2.23 256851 85.529 0.09 中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 38.870 0.23 105654 20.119 -0.15 中石油 (0857.HK) (PTR.N) 140.530 2.03 68464 10.911 -0.63 中石化 (0386.HK) (SNP.N) 108.720 -0.35 34804 8.441 -0.22 汇丰控股(0005.HK) HBC.N 44.390 0.98 291029 68.930 0.63 中电信 (0728.HK) (CHA.N) 54.900 0.18 31782 4.262 -0.87 中国联通(0762.HK) (CHU.N) 16.800 0.54 493872 13.044 -0.88 兖州煤业(1171.HK) YZC.N 21.610 2.86 45531 16.778 -0.37 华能国际(0902.HK) (HNP.N) 21.920 -0.14 71380 4.255 0.82 南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 23.630 5.02 16547 3.669 -1.10 东方航空(0670.HK) (CEA.N) 16.500 3.13 9823 1.281 -49.76 中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.400 0.84 13461 0.373 -3.20 (完) --整理 黄运涛
路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
路透北京2月23日 - 中国财政部周四表示，将依法坚决制止地方政府、金融机构违法违规举债担保行为，严控地方政府债务风险，依法设定地方政府举债规模的“天花板”，依法界定地方政府债务边界。
路透北京2月23日 - 新华社周四报导，上海市消保委联合上海师范大学商学院的调查发现，不少银行的产品收益率区间巨大，收益结构复杂，预期收益率的实现程度也偏低。部分银行销售的产品难以实现最高收益率。