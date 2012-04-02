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亚洲 | 2012年 4月 2日 星期一 08:58 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--4月2日

路透香港4月2日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7641港元HKD=)

  美股道琼工业指数周五收高66.22,或0.5%,报13212.04点,由近期表现落后的消费必需品及医疗保健板块领涨.

公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  204.290    1.49      24337            15.861      -0.62
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)   11.870    1.54      88233             3.686      -1.43
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   55.080    2.23     256851            85.529       0.09
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   38.870    0.23     105654            20.119      -0.15
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  140.530    2.03      68464            10.911      -0.63
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)  108.720   -0.35      34804             8.441      -0.22
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   44.390    0.98     291029            68.930       0.63
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   54.900    0.18      31782             4.262      -0.87
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   16.800    0.54     493872            13.044      -0.88
兖州煤业(1171.HK)   YZC.N   21.610    2.86      45531            16.778      -0.37
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   21.920   -0.14      71380             4.255       0.82
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   23.630    5.02      16547             3.669      -1.10
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   16.500    3.13       9823             1.281     -49.76
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    2.400    0.84      13461             0.373      -3.20  (完)

  --整理 黄运涛

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