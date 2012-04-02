〔港报社评〕减存准金率可加速,减息却难--经济日报4月2日

汇丰与中国内地官方昨分别公布3月中国制造业采购经理人指数,数据出现打架,汇丰指中国仍处收缩,官方数据则向好.两数据表面背驰,但均反映中国内地隐忧,中央可能要加快减存款准备金率速度,但减息则须谨慎,免释错讯号.

数据表面背驰,难掩经济隐忧.中国国家统计局昨公布3月采购经理人指数,为53.1%,较上月上升2.1个百分点,创11个月新高,续处50%的扩张收缩分界线之上的扩张水平.惟汇丰的数据与官方相反,汇丰3月采购经理人指数为48.3,连续5个月处收缩线下.官方与汇丰数据表面相反,实际上官方数据主要反映国企,汇丰则反映中小企境况,两者均显示中国内地经济隐忧.其一,汇丰数据显示在外贸出口不振、内需推动力有限下,中小企首当其冲,境况持续恶化,势加重内地经济压力.其二,官方采购经理人指数虽向好,但此数据有季节性因素,此数据历年来3月均会上升,且升幅多在3个百分点以上,但今年仅上升2.1个百分点,反映国企撑经济动力亦减弱.

面对中国经济下滑,中央需加大预调微调放松货币政策的压力大增.中央去年12月及今年2月,均下调存款准备金率半厘,中央每隔两个月下调存款准备金率半厘,4月再减半厘已无悬念.问题是中央现要考虑需否加快速度,在6月降存款准备金率前,要加快加大力度.至于外界期待中央或要减息保经济,相信中央对此慎之又慎.此因若中央减息,易向市场传递错误讯号,中央要全面放宽银根,此不单刺激通胀预期,亦可能刺激热钱潜入内地炒作,令物价、楼价弹升.官方昨公布的购进价格指数,高达55.9,连续4个月回升,中央仍须力阻通胀反弹,未能轻言减息,免令压楼价、物价的努力功败垂成.撑经济遏通胀,摸着石头过河.中央要保经济,要加大微调力度,考虑加快减存准金率速度,但短期难于减息.中央仍会以摸着石头过河态度,密切监督未来两月经济数据,以定进一步行止.