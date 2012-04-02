《香港重要政经日程》--4月2日-4月9日

更新版 1-中国企业：正威集团与中信证券联手竞购英超球会南安普顿--消息
路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
=====================今日香港主要政经消息==========================
4月2日(周一)
-- 钜大国际1320.HK首日挂牌.
--10:00 联合水泥(1312.HK)股东特别大会.
--10:00 安踏体育(2020.HK)股东周年大会.
--10:00 茂业国际(0848.HK)股东周年大会.
--10:45 天安中国(0028.HK)股东特别大会.
*--15:00 香港大学公布2012年第二季香港宏观经济预估.
=====================近日香港主要政经消息===========================
*4月3日(二)
-- 辰罡科技(8131.HK)公布一季度业绩.
--15:30 民丰企业(0279.HK)股东特别大会.
*4月4日(三)
--清明假期,金融市场休市.
*4月5日(四)
--10:30 汇丰公布香港3月份采购经理指数(PMI).
*4月6日(五)
--复活节假期,金融市场休市.
*4月9日(一)
--复活节假期,金融市场休市.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 李珊珊
路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
路透北京2月23日 - 中国财政部周四表示，将依法坚决制止地方政府、金融机构违法违规举债担保行为，严控地方政府债务风险，依法设定地方政府举债规模的“天花板”，依法界定地方政府债务边界。
路透北京2月23日 - 新华社周四报导，上海市消保委联合上海师范大学商学院的调查发现，不少银行的产品收益率区间巨大，收益结构复杂，预期收益率的实现程度也偏低。部分银行销售的产品难以实现最高收益率。