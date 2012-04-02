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亚洲 | 2012年 4月 2日 星期一 09:00 BJT

《香港重要政经日程》--4月2日-4月9日

=====================今日香港主要政经消息==========================

4月2日(周一)

-- 钜大国际1320.HK首日挂牌.

--10:00 联合水泥(1312.HK)股东特别大会.

--10:00 安踏体育(2020.HK)股东周年大会.

--10:00 茂业国际(0848.HK)股东周年大会.

--10:45 天安中国(0028.HK)股东特别大会.

*--15:00 香港大学公布2012年第二季香港宏观经济预估.

=====================近日香港主要政经消息===========================

*4月3日(二)

-- 辰罡科技(8131.HK)公布一季度业绩.

--15:30 民丰企业(0279.HK)股东特别大会.

*4月4日(三)

--清明假期,金融市场休市.

*4月5日(四)

--10:30 汇丰公布香港3月份采购经理指数(PMI).

*4月6日(五)

--复活节假期,金融市场休市.

*4月9日(一)

--复活节假期,金融市场休市.

注: 1."*"代表新增.

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)

--整理 李珊珊

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