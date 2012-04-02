〔港报社评〕E11追赶G7面临樽颈难关--信报4月2日

博鳌亚洲论坛今届年会昨天揭幕,本年主题为"变革世界中的亚洲:迈向健康与可持续发展".这个新兴经济体的发展议论平台,致力推动亚太区域合作.可以看到,欧美金融危机后,的确加剧了新兴经济体之间寻求协作和聚合力,以突破发达国家主导全球经济格局的战略意图,却无可避免受到自身政经制度滞后的掣肘.论坛秘书长周文重指出,欧美债务危机迄今仍在发酵,亚洲新兴经济体当前正面对转变经济发展方式的难题.今届论坛发表的3份年度报告,其中"新兴经济体发展2012年度报告"(下简称"报告"),首次对新兴11国,即阿根廷、巴西、中国、印度、印尼、韩国、墨西哥、俄罗斯、沙特、南非和土耳其等国的生产要素禀赋,以及经济可持续增长展望作了详细剖析.

博鳌论坛副理事长曾培炎昨天承认,跟欧洲等发达国相比,亚洲地区经济一体化的程度仍低,而且各新兴经济体之间及其内部发展也不均衡,的确道出了亚太新兴经济体的发展困局.由于亚洲新兴经济体缺乏庞大的消费市场,因而在欧美经济尚未恢复之际,出口持续受压,靠劳动力和资本积累的发展模式受挫.按国基会数据,去年E11实际GDP增长率为7.2%,比对上一年下降1.2个百分点,预期今年经济下行持续加压.据报告展望,今年,E11面对很多不确定性,除了受到欧美经济不景和金融危机冲击,还面临高失业率和高通胀率.从制度的角度看,这些新兴经济体,包括中国、印度和巴西等,通过优化技术和人力资本提高"全要素生产率"拉动增长,明显受到政府的权力刚性和市场机制不完善的约束,企业较难提高投资和资源的使用效率,加上政府决策的随意性,权力过度集中,使政策容易失误,成为突破发展樽口的障碍.

博鳌亚洲论坛的滥觞,突显亚洲新兴经济体的崛起,但走了高速增长10年,如今发展可持续性受到多重考验.据报告总结,E11今年总体经济增长放缓幅度较大,预期下半年会相对稳定,全年速长约6.8%,但无论如何,包括政治与行政的体制改革,无疑是新兴经济体突破发展樽颈的关键.