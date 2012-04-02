〔港报社评〕配合申报机制,寻求司法厘清--文汇报4月2日

香港屋宇署专责小组昨日展开对新界村屋僭建物的首阶段执法.事实上,依法取缔新界村屋僭建物已势在必行,以彰显法治精神.目前,港府对新界村屋僭建物已作出适当的宽松处理,村民应配合港府推出的自愿申报机制,主动申报拥有的僭建物,勿采取抗拒态度.村屋僭建属历史遗留问题,当中牵涉复杂的法律争议.新界乡议局拟通过司法覆核厘清争议,这不失为是一个可行办法,可为妥善解决新界僭建物提供权威的法律裁决和依据.

新界村屋僭建问题历史悠久,牵连利益广泛,港府虽然多年来数次提出要执法取缔,但是阻力重重下始终进展不大.对于发展局提出分类别、分阶段的处理僭建物方案,新界居民仍有不同意见,当中一个最大争议是,认为在1972年前兴建的村屋,契约中没有高度限制,因此有关村屋即使超过3层也不算违法,超过的楼层无需清拆.新界乡议局也表示,不认同旧契村屋应受法例监管,表明若有村民被指违例,会资助村民打官司.的确,新界村屋僭建由港英管治时期已存在,如今港府对其采取的执法行动是否与原有法律有冲突,新界村屋僭建物是否不受今日的法律约束,交予法庭裁决无可非议.通过法庭的最终裁决,有助厘清当中的法律疑问,亦为解决新界村屋僭建提供一个为各方所接受、最具说服力的答案,届时港府、新界村民可以引为依据,为解决新界村屋僭建问题找到最终方法.