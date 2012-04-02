〔港报社评〕配合申报机制,寻求司法厘清--文汇报4月2日

更新版 1-中国企业：正威集团与中信证券联手竞购英超球会南安普顿--消息
路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
香港屋宇署专责小组昨日展开对新界村屋僭建物的首阶段执法.事实上,依法取缔新界村屋僭建物已势在必行,以彰显法治精神.目前,港府对新界村屋僭建物已作出适当的宽松处理,村民应配合港府推出的自愿申报机制,主动申报拥有的僭建物,勿采取抗拒态度.村屋僭建属历史遗留问题,当中牵涉复杂的法律争议.新界乡议局拟通过司法覆核厘清争议,这不失为是一个可行办法,可为妥善解决新界僭建物提供权威的法律裁决和依据.
新界村屋僭建问题历史悠久,牵连利益广泛,港府虽然多年来数次提出要执法取缔,但是阻力重重下始终进展不大.对于发展局提出分类别、分阶段的处理僭建物方案,新界居民仍有不同意见,当中一个最大争议是,认为在1972年前兴建的村屋,契约中没有高度限制,因此有关村屋即使超过3层也不算违法,超过的楼层无需清拆.新界乡议局也表示,不认同旧契村屋应受法例监管,表明若有村民被指违例,会资助村民打官司.的确,新界村屋僭建由港英管治时期已存在,如今港府对其采取的执法行动是否与原有法律有冲突,新界村屋僭建物是否不受今日的法律约束,交予法庭裁决无可非议.通过法庭的最终裁决,有助厘清当中的法律疑问,亦为解决新界村屋僭建提供一个为各方所接受、最具说服力的答案,届时港府、新界村民可以引为依据,为解决新界村屋僭建问题找到最终方法.
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路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
路透北京2月23日 - 中国财政部周四表示，将依法坚决制止地方政府、金融机构违法违规举债担保行为，严控地方政府债务风险，依法设定地方政府举债规模的“天花板”，依法界定地方政府债务边界。
路透北京2月23日 - 新华社周四报导，上海市消保委联合上海师范大学商学院的调查发现，不少银行的产品收益率区间巨大，收益结构复杂，预期收益率的实现程度也偏低。部分银行销售的产品难以实现最高收益率。