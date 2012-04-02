〔港报社评〕2017特首选举门槛,须确保真正的竞争--明报4月2日

更新版 1-中国企业：正威集团与中信证券联手竞购英超球会南安普顿--消息
路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
2012年的特首选战刚尘埃落定,2017年特首选举的提名门槛又成为关注焦点,然而,社会已有清晰共识:特首选举的竞争性不能较过去低;必须容许真正的竞争,让在社会有广泛民意支持的泛民代表能够入闸,不作任何政治筛选,这是重要的指标.无论将来的特首选举门槛如何设定,若以任何理由把一位获得社会广泛认同的参选人拒诸门外,都不会视之为真普选.
特首选举竞争性可增不可减,民主路不可能走回头.香港定于2017年落实普选特首,基本法第45条规定,行政长官的产生办法最终"由一个有广泛代表性的提名委员会按民主程序提名后普选产生".由于"提名委员会提名"已写进"基本法"之内,故社会一直有声音要求2017年普选时,提名委员会的提名门槛不能太高,不能预先筛选部分有广泛社会支持的参选人,才让公众以一人一票选出特首.即使有多于两名具实力候选人参选,亦可参考其他国家以多轮投票的方式,把获得最少选民认同的候选人淘汰,让得票最多的数名候选人参与第二回合竞逐,最终胜出者自然会获得社会广泛认受.
香港正朝向普选之路迈进,制度的建立必须以促成"真普选"为主要考虑方向,提名门槛亦必须以促进竞争、有利政党政治发展为大前提.选举时传媒须遵守平等报导原则,若门槛过低让部分"骑呢古怪"人物入闸,只会破坏选举的庄严性,在这情况下作出筛选无可厚非,若提名委员会以不民主的藉口把异见者踢走,这种政治筛选是港人不会接受的.
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
路透北京2月23日 - 中国财政部周四表示，将依法坚决制止地方政府、金融机构违法违规举债担保行为，严控地方政府债务风险，依法设定地方政府举债规模的“天花板”，依法界定地方政府债务边界。
路透北京2月23日 - 新华社周四报导，上海市消保委联合上海师范大学商学院的调查发现，不少银行的产品收益率区间巨大，收益结构复杂，预期收益率的实现程度也偏低。部分银行销售的产品难以实现最高收益率。