〔港报社评〕解决新界僭建须先有互信--星岛日报4月2日

新界僭建问题近年备受争议,港府近日决定采取行动,先取缔有危险性的违规建筑,同时要求僭建单位业主向港府登记.面对政府执法行动,新界居民反应强烈,不排除会诉诸法律,同时呼吁集体杯葛登记,随时演变成一场涉及管治威信事件.新界僭建情况严重,引起港府关注,不少村屋大量增加建筑面积,严重者有加建两、三层的情况,部分可能造成危险.发展局早前提出,要积极整治这些违规建筑,同时否定给予特赦的可能.

僭建属于违法行为,如何处理惹起社会关注之余,还变成政治事件.去年高官被揭有僭建,惹起轩然大波,刚过去的特首选举,候选人唐英年曾经因为巡视新界僭建,表露同情态度受到批评,其后他本人又承认名下物业有违规僭建,严重打击选情.连串事件使到违规建筑变了社会焦点,大有不能善罢之势.为了有效管理新界僭建,港府推出登记制度,但随即引起居民强烈反弹,有原居民组织呼吁集体杯葛,乡议局则表明宁愿打官司,都不接受清拆,情况几乎是剑拔弩张.

从港府提出登记计画,原居民即时出现杯葛,甚至质疑登记等同自认犯法,反映官民双方现时存在的敌对和不信任.政府现时面对两难是,如果采取高调执法,有可能触发大规模的对抗;如果不按计画行动,又会惹来管治威信的质疑.清拆新界僭建随时擦枪走火,为免事态恶化,双方应保持克制和理性,透过沟通重建互信,争取在换届前达成共识,避免把难题留给下届政府.