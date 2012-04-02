《香港报摘》--其他报纸重要消息4月2日

* 明报

--谢瑞麟(0417.HK)宣布,获内地最大私募基金鼎晖投资认购一批可换股债券,涉及集资金额2.5亿港元,倘全部换股将相当于集团逾一成半股权,同时授权鼎晖可进一步认购2亿港元可换股债,成为鼎晖近年投资的首间港资上市公司.

--唐宫中国(1181.HK)执行董事兼行政总裁翁培禾表示,今年首两个月唐宫同店销售增长仅为逾5%,相较2011年全年的逾10%已现倒退.

--银河娱乐(0027.HK)副主席吕耀东透露,银河2月博彩收入增速虽因春节结束有所减缓,但3月份数字仍值得鼓舞,一定较2月份好,并指无惧金沙城中心在本月开业所带来的竞争.

* 星岛日报

--中国粮油控股(0606.HK)主席兼执行董事于旭波表示,未来在提升投资的资产利润表现的同时,冀发展饲料业务,将上下游串联起来,打造全产业链经营模式.同时,将会改善财务状况.

--中国建筑(3311.HK)表示,不会放手内地发展业务,并以保障房为主业,及进一步扩大内地业务占比,可摊占整体收入比重至六成.

* 苹果日报

--消息透露,今年度金融管理局员工固定薪酬建议平均上调5%-6%,与证监会平均增幅相近.

--财资市场公会行政总裁张泰强表示,市场条件若配合,冀年底前可推出人民币拆息定盘价,便利人民币开拓,有共同参考价.

* 东方日报

--安莉芳(1388.HK)行政总裁兼执行董事郑碧浩表示,今年首两月同店销售增长录得低双位数增长,优于去年第4季,全年有望保持双位数增幅,料主要受惠于销售价格上升,全年销售目标超过20%增长.

--王朝酒业(0828.HK)董事局主席兼执行董事白智生表示,集团将继续重整产品比例,集中高毛利产品,以换取更大的利润,同时期望今年同店销售额可有双位数的增长.

--康师傅(0322.HK)公布,3月底已完成有关公司与百事可乐(PepsiCo)(PEP.N)在内地非酒精饮料业务的战略联盟,所订立的资产注入协议业务.交易完成后,公司及PepsiCo分别持有康师傅饮品90.5%及9.5%股权.

* 文汇报

--中信银行(0998.HK)行长陈小宪日前在电话会议中表示,利率市场化难免会令银行业净息差缩窄,而经济减慢亦影响贷款增长,今年利息收入及整体盈利增长或有放缓压力;又透露首两个月贷款仍有增长,惟增幅较过去两年低.

--太阳能优质单晶矽片生产商卡姆丹克太阳能(0712.HK)公布2011年度全年业绩,期内由盈转亏,录得亏损约4,630万元人民币.

* 大公报

--市场消息透露,山东最大私营铁矿生产商中国中盛资源,刚于上周四通过香港交易所上市聆讯,将于短期内开始招股,独家保荐人为海通国际.

--由于渠道综合服务业务和热水器业务的优异表现,以及洗衣机业务的稳健增长,海尔电器(1169.HK)2011年整体盈利能力再创新高,期内收入增长35.6%至499亿元人民币.

--整理 萧萍; 审校 李珊珊/杨淑祯

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]