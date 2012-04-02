〔中港个股〕中铝进军煤炭业,以73亿港元巨资收购南戈壁控股股权(更新版)

(新增更多收购细节)

路透香港4月2日电--中国最大的铝生产商--中国铝业股份有限公司(2600.HK)(601600.SS)周一表示,将斥资至多72.99亿港元要约收购煤炭生产商--南戈壁资源(1878.HK)(SGQ.TO),收购股份最多不超过60%,最低不少于56%.

公司表示,收购完成后,将成为一个在煤炭行业的长期重要投资者,并将南戈壁作为其发展煤炭行业的平台.收购所需资金将通过内部或银行借款二者结合加以解决.

中铝在联交所发布公告称,收购要约价为每股8.48加元现金,相当于65.97港元.公司已于温哥华时间4月1日与南戈壁原控股股东--艾芬豪(Ivanhoe Minning)订定协议,收购其所持有的57.6%南戈壁股份.

而截止上周五,南戈壁在H股市场收于51.20港元,要约收购价要高出其28%.

**收购资金来源于内部及银行借款**

上述要约收购将不晚于2012年7月5日正式开始.届时将向南戈壁当时所有的股东,包括且不限于所有持有在联交所上市的南戈壁股份的股东发出收购要约文件.

南戈壁是综合煤炭开采、开发和勘探公司,于多伦多证券交易所和香港联交所上市.其在蒙古国境内接近中国边境的位置拥有战略性煤炭资产,其中包括蒙古国南戈壁区的焦煤煤田和热能煤煤田.南戈壁主要针对这些煤田进行勘探和开发,并向中国供应煤炭产品.

中铝此前公布拟定向增发不超过12.5亿A股,募集资金不超过80亿元人民币.因铝价下跌,公司2011年实现净利仅2.3797亿元,第四季度并出现7.296亿元的亏损.(完)

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