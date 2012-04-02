〔港报财经评论〕中资股乐观,国指看万三--经济日报3月31日

中资股乐观,国指看万三/余少文

3月是伤感月,因为国企指数和红筹指数未能连升四个月,也是国指去年第四季回升以来表现最差的月份.不过,汇丰环球向上调高中港股市今年目标预测,国指新目标13,000点,明年预测PE只有8倍.国企指数昨日升107点或1%,收10,640点,成交额139亿港元,内银股明显支撑大市,只是无法阻止国指连跌四周,也结束了连升三个月走势.而红筹指数升16点或0.4%,收3,986点,又是中国移动(0941.HK)力撑大市,成交额回升至63亿港元,全周录得33点升幅,结束连跌五周走势,整体表现略胜国指.红指过去一周上升,表现好过国指外,亦守住50周线,相反国指跌穿日线、周线和月线的主要平均线,只余50季线未跌穿,担心国指要下试这线,届时国指跌幅会超过30%,中资股拥趸便会有堕入地狱的感觉.只是一向对中资股前景抱乐观态度,相信A股连跌两年后,今年可以走出谷底,国指也可以受惠.

至于国指踏入2012年虽有个好开始,连升两个月后,一度升约20%,但3月显着下跌,故整个首季只升7%,好过上证综合指数不足3%升幅.颇为特别是首季升幅最劲国企,是两只由创业板转到主板的天津天联(1265.HK)和元征科技(2488.HK),升幅分别为79%及53%,可惜成交稀疏,我等股民难以受惠.撇除这两只股份后的十大升幅股,有三只是去年盈利倒退或亏损的股份,分别是中海集运(2866.HK)、中国远洋(1919.HK)和比亚迪(1211.HK),并有两只内房股富力地产(2777.HK)和首创置业(2868.HK),似乎股民在首季憧憬中国内地进出口可以结束增长放缓问题、以及中国内地会对房地产政策作微调.除了对中资股乐观外,汇丰环球也看好中资股,近日向上修订中港两地股市相关指数今年目标预测,上调幅度由3%-7%不等.上调幅度最多是红指,由4,100点上调至4,400点,国指则由12,500点上调至13,000点,沪深300指数目标调整幅度最少只有3%.若然汇丰环球预测成真,以指数昨日收市价计算,潜在上升空间由10%-26%不等.

汇丰环球解释,中国内地经济今年增长会有8.6%,预期人民银行在第二季会有积极措施来支持经济,令第二季经济增长趋于平稳.至于证券商对上市公司盈利预测向下修订周期也会结束.故建议投资者增持政策敏感行业,如受惠价格改革的能源、基建相关、出口复苏和个别消费等股份,并看好中国海洋石油(0883.HK)、中国建材(3323.HK)、华润电力(0836.HK)、周大福(1929.HK)和创科实业(0669.HK).

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腾讯料能延升浪/林瑞芬

总计今季,蜜月期两个月,终在本月业绩期照妖镜一出之下,整体陷入调整状况.按恒指昨收20,555点,首季升约11%.国指收10,640点,首季升约7%.业绩照妖镜下,汰弱留强个股,助在今年余下时间看得更清.往绩已矣,重点在今年.但中国内地经济首季是否已软着陆,企业利润又是否可以走出谷底,似乎目前未有共识答案,日后拣股仍要步步为营.去年弱势的思捷(0330.HK)今年首季报复式反弹,但始终受制大环境,路遥当知马力.看首季第三位升幅的腾讯(0700.HK)反有几分盼望,升势可望延续至二季初段.目前市场传闻facebook拟于5月上市,上市之前有机会再刺激腾讯.曾有里昂报告研究指比较facebook及腾讯,后者的社交网络有7.2亿的用户,但收入及利润均超过facebook,加上于中国具优势,如果facebook唛到高溢价上市,认为两者的估值相差有机会进一步收窄.

事实上,之前腾讯公布了业绩,发现盈利增幅已不及前黄金期,2011年度增幅27%,而2008、2009及2010年度分别为78%、85%及56%.惟市场券商多保留乐观看法,乐观的花旗看目标295港元,中庸的都看240港元左右.据彭博综合预测,其今年度每股盈利料至7.1港元,现价216.6港元的预测25倍.技术上,见股价之密集支持区约在190港元可作止蚀参考,候近200港元小注投机.新地(0016.HK)高层陷"贪污门",昨日复牌,成交额逾116.9亿港元,股价大跌13%,收96.5港元,跌幅进20大跌幅榜,认真是奇景.目前难以评估事件的结果,高盛都表示,目前未有足够资讯,可以量度公司评级及目标价,故暂停对该股评级及目标价.瑞信就指之前恒基地产(0012.HK)曾因天汇事件影响,股价积弱一阵子,三个月内也下跌了13%,建议投资者短期还是避开新地.

美银美林就认为此事件对新地的资产净值或盈利无实质影响,但一般会扩大股价对资产净值的折让率,按之前新世界发展(0017.HK)与恒地(0012.HK)都曾现管理不善问题,股价折让达50%,若新地呈相似折让,短线股价可能下试85港元.谂住”执死鸡”博反弹的小投资者不妨参考参考,是否”执死鸡”,认为还是看番个市,个市疯狂上来,人就会善忘.回看目前市况,美股大升空间有限,A股又仍在弱势,港股好难疯狂上来.加上,观察香港楼价近日虽高涨,但大部分地产股不跟升,担心预兆不多好,地产股疯狂不来,”执死鸡”博反弹赚可能得一粒糖,但新地以往凭藉管理质素好而获溢价,随着兄弟之前纠纷事件及今次贪污疑云打破.二来,若两执董真的被落案,那官司有排打,到时新地有排烦,至少基金要被迫减持一些涉官司在身的蓝筹决定,实在不易掌握其股价底部.