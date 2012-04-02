〔港报财经评论〕大鳄"经济机器"论--信报3月31日

大鳄"经济机器"论/习广思

政局变动,江湖从此多事,"缸湖"一样多事.今年首个季结,看好的投资者在风云密布下,出尽其力,最终还是靠中移动(0941.HK)撑起.新地(0016.HK)向投资者示范一间上市公司应有的态度,风暴之下第二日即复牌,股价开市急挫15%,拖累恒指低开逾200点,直捣三个牛证重货区,杀牛后由内银主导市况,跌幅逐步收窄,收报20,555点.大市成交额上升至736亿港元,沽空比率9.27%.留意恒指虽企在20,500点,但第二日失守50天线.短期部分被抛售股份或作反弹,惟独欠好消息下,似乎弱势难改呢.季结日,三类高beta股当中,只得航运股稍有作为.说穿了,航运都是对冲玩家的恩物,行业景气好转是一件事,股价如此上上落落,岂会无有心人支持?中国远洋(1919.HK)、中海集运(2866.HK)是沽军爱股,也是高波幅股份.然而,昨天市况未教人乐观,指数由超卖内银主导,中移动重上10天线后,充当恒指定海神针而已.上升的500多只股份,以早几日被狂沽的二三线股居多,领先股份反而回吐.

低调Bridgewater创办人Ray Dalio最近红了,皆因其Pure Alpha Strategy基金去年大赚138亿美元,甚至超越索罗斯,媒体捧为赚钱之神,记者争相想访问,就连前秘书小姐都被追问,乃因其行事作风低调,媒体用尽方法想了解这位神秘人物.去年《纽约客》的一篇访问最值得一看,当中除了提及其写的《原则》,被奉为公司内部圣经,又是其管理及律己的原则.读债王的文章,你看到极高的说故事能力.读索罗斯的书或了解其反射性理论,你会感觉到行文之间充满哲学意味.读Dalio的文章,一样充满住心思缜密的哲学意味.Dalio认为,日本过去20年的经济状况正是第一个情况,即丑陋通缩去杠杆化,央行印银纸印得太迟,及后收入增长停滞,以致持续性通缩,实际增长没有起色.一个致命伤是,央行在去杠杆化过程中,主要增加短存续期债务,没有作出存续期调整,结果背负大量债务,又无法刺激起通胀.

然而,Dalio认为,目前美国的情况与日本不同,美国QE1后急速出现通胀,只维持了短短半年.在2009年第一季出现通胀,收入复苏,美国政府债务相对GDP比率由370%下跌至335%.更重要的是,信贷市场大幅改善,私人领域信贷增长有明显改善.尽管央行一样背负庞大债务,但美国大规模的救市,已证实这是一次漂亮的去杠杆化,尽管过程会很漫长,但关键是美国政府及央行继续保持政策平衡,令债务相对收入比率持续、有序地下降.

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欧罗有力向上突破/苏子

前晚欧罗兑美元在跌破美国入市前所造的1.3263低位后,却只能多跌13点子,至1.3250水平便已止跌回升,未能顺势一举跌破1.3250/1.3285的关键支持区,最后汇价更升回1.33水平附近收市,这反映市场有一股庞大力量正力阻欧罗兑美元顺利破关而下,故欧罗兑美元的短期走势已不宜看得太淡了.昨天亚洲入市后,欧罗兑美元基本上是承接前天的收市价继续走高,未有再度考验上述的关键支持区,到欧洲入市后,欧罗兑美元已升近20天保历加通道的1.3382关键阻力位,最高曾见1.3376水平,随后汇价虽然自此高位回落至1.3321低位,但由于此低位仍明显在上日的收市价以上,汇价未见因多番受制于20天保历加通道顶部阻力而迅即出现逾百点子的跌幅,故担心昨晚欧罗兑美元仍会再次挑战此通道顶部阻力位.

欧罗兑美元自本月中的1.3001低位,不经不觉已上升至接近1.34关口,较上述低位上升近400点子.由于欧罗兑美元在短时间里已累积了不小升幅,加上亦已升至20天保历加通道顶部阻力附近,故相信目前已吸引不少小投资者投资者采取逢高沽出的策略,以打赌汇价未能突破保历加通道顶部阻力后,可以成功向下出现近200点子甚至更多的跌幅.然而,当市场上有愈来愈多小投资者投资者也存有这种想法并不约而同采取此策略时,基于汇市是以零和游戏形式运作的特质,相信最终汇价将可向上升越通道顶部阻力并以单边市形式升越2月24日的1.3486高位,以触发更多止蚀买盘入市,从而迫使汇价进一步升至1.35心理关口以上.

目前汇市基本上欠缺新鲜的炒作主题,大部分汇市炒家其实只是看位入市.欧罗兑美元升至20天保历加通道的顶部阻力位及1.35心理关口附近,已几可肯定吸引到不少所谓看位入市的小投资者投资者放胆采取建立短仓的策略.相信国际大户或会借助日前意大利拍卖五年及10年期国债的结果较佳,令市场对欧债危机的忧虑稍为缓和下来而趁机把欧罗兑美元继续挟高至1.35心理关口以上,以触发这些看位入市者的止蚀买盘而大赚一笔.欧罗兑美元自今年1月25日升越1.30心理关口后,便主要在1.30-1.35间以上落市的形式运行.相信此上落市模式,随着欧罗兑美元前晚成功稳守1.3250/1.3285支持区不破,并且可以在稍后成功升至20天保历加通道顶部阻力后而告一段落.留意昨天为今年首季最后一个交易天,若然昨晚欧罗兑美元已见升至20天保历加通道以上收市,小心下周踏入第二季后,汇价将会正式结束已逾两个月的上落市走势,并朝着去年11月的1.3871高位甚至1.40心理关口迈进.