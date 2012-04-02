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货币新闻 | 2012年 4月 2日 星期一 09:39 BJT

〔香港股市〕恒指开盘升0.52%,受中资银行和能源股涨势提振

路透香港4月2日电---香港股市周一开盘上涨,受到中资银行和能源股涨势的提振;周日公布的中国3月官方制造业采购经理指数(PMI)好于预期,缓解了市场对这个全球第二大经济体放缓的紧张情绪.

恒生指数.HSI开盘上扬0.52%,报20,662.97点.恒生国企指数.HSCE涨0.56%,报10,699.36点.(完)

--编译 兰秀娟;审校 郑茵

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