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货币新闻 | 2012年 4月 2日 星期一 09:57 BJT

〔博鳌论坛〕中国副总理称部分亚洲国家面临经济下滑及物价上涨的双重压力

路透海南博鳌4月2日电---中国国务院副总理李克强周一表示,部分亚洲国家面临经济下滑及物价上涨的双重压力.

他在博鳌论坛上还表示,欧洲债务危机的影响仍在发酵中.

中国政府已提出,今年的经济增长目标为7.5%,通胀水平要控制在4%.(完)

--发稿 李然/高洁如; 撰写 李珊珊 ;审校 杨淑祯

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