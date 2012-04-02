〔博鳌论坛〕扩大内需是中国经济结构调整的首要任务--国务院副总理(更新版)

路透海南博鳌4月2日电---中国国务院副总理李克强周一表示,加快转变经济发展方式是中国"十二五"发展的主线,扩大内需是经济结构调整的首要任务,城镇化是中国内需最大的潜力所在.

他在出席博鳌论坛时还指出,实现互利共赢,是亚洲健康与可持续发展的有效途径.而目前部分亚洲国家面临经济下滑及物价上涨的双重压力.

"要提升工业发展水平、促进服务业加快发展,从而可以为扩大内需提供强有力的产业支撑、就业支持;而保障粮食安全全、保护生态环境、发展现代农业,可以为扩大内需奠定坚实的物资基础."他在开幕式上称.

李克强还表示,今后亚洲进一步发展仍应坚持开放,包括向世界开放和各国相互开放.实现开放的地区政策,在开放中相互促进、取长补短,对亚洲持久发展意义重大.

"各国要主动参与全球治理结构和国际金融体系调整改革."他称,同时也欢迎地区外国家参与亚洲发展进程并发挥建设性作用.

他指出,目前亚洲区内贸易占全部贸易的比重已经超过一半以上,在合作中获得了发展的红利.新的形势下,需要各国继续加强磋商与合作,推动贸易自由化、投资便利化,反对各种形式的贸易保护主义,提升交通、通信、能源等基础设施互联互通和网络化水平,深化区域及次区域合作,促进亚洲和世界各国的合作与共同发展.

"开放合作于人有利,于己有利,是合作共赢之路."他称.

中国政府已提出,今年的经济增长目标为7.5%,通胀水平要控制在4%.(完)