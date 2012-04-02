〔离岸人民币〕拆借利率报价行增加至八间,定盘价有望年内推出

路透香港4月2日电---香港财资市场公会(TMA)周一称,通过其网站提供离岸人民币(CNH)隔夜拆借利率的银行即日起由三间发钞行增加八间银行.市场人士认为,更多银行参与报价有助于完善离岸拆借利率,推动更多离岸人民币产品出现.

今年年初,中银香港(2388.HK)、汇丰(0005.HK)和渣打(2888.HK)开始提供隔夜至一年期离岸人民币拆借利率,三间银行的报价差在过去三个月大幅收窄.

"按照这样的速度发展下去,香港离岸人民币同业拆借定盘价将很快出现,今年内出来的难度应该不大."香港财资市场公会交易委员会主席陈凤翔称.

他表示,目前这八家报价行中有中资、美国、英国和日本银行,很具有代表性,并且已经多于新加坡Sibor的七家报价行.但目前面临的主要问题是离岸人民币拆借主要集中在短期限合约,超过三个月的交投不太活跃.

他并指出,通过更具指导意义的拆借利率,香港市场上将会出现更多离岸人民币产品.

香港财资市场公会在接受路透查询时表示,今日起提供报价的银行新增五间,包括工银亚洲、摩根大通(JPM.N)、三菱东京日联银行(8306.T)、交银香港和东亚银行(0023.HK).

以下为今日各银行各年期拆借利率报价:

银行 隔夜 一周 两周 一个月 两个月 三个月 六个月 九个月 一年

中国银行(香港) 1.20 1.40 1.55 1.95 2.15 2.40 2.70 2.95 3.15

交通银行 1.20 1.40 1.55 1.95 2.10 2.35 2.70 2.95 3.15

东亚银行 1.25 1.40 1.60 1.95 2.20 2.45 2.70 3.00 3.15

三菱东京UFJ银行 1.80 1.90 2.00 2.00 2.10 2.30 2.45 2.70 3.00

汇丰银行 2.00 2.10 2.10 2.10 2.20 2.30 2.40 2.60 2.80

中国工商银行(亚洲) 1.15 1.35 1.50 1.90 2.10 2.35 2.65 2.90 3.10

摩根大通银行 1.30 1.80 1.80 1.95 2.10 2.30 2.50 2.70 2.90

渣打银行 1.20 1.55 1.65 1.95 2.10 2.30 2.55 2.70 2.90(完)