香港已公布经济指标--2012/4/2

更新版 1-中国企业：正威集团与中信证券联手竞购英超球会南安普顿--消息
路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
时间 经济指标 按年% 前月(季)按年% 上年同月(季)按年% 2012年2月 综合消费物价指数(CPI) +4.7 +6.1 +3.7 2012年2月 甲类消费物价指数(CPI A) +4.2 +5.4 +5.5 2012年1月 零售值 +14.9 +23.5^ +28.1 2012年1月 零售量 +9.1 +17.1 +23.6 2011年第四季 本地生产总值(GDP) +3 +4.3 +6.6 -------------------------------------------------------------------------------- 失业率 11年12月-12年2月 11年11-1月 10年12月-11年2月 3.4% 3.2% 3.6% -------------------------------------------------------------------------------- (以下以10亿港元为单位) 当月 前月 上年同期 2012年2月 贸易赤字/盈余 -45.786 -8.856 -25.114 ------------------------------------------------------------------------------- 注: *为已经更新 ^经修订数据 (完)
路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
路透北京2月23日 - 中国财政部周四表示，将依法坚决制止地方政府、金融机构违法违规举债担保行为，严控地方政府债务风险，依法设定地方政府举债规模的“天花板”，依法界定地方政府债务边界。
路透北京2月23日 - 新华社周四报导，上海市消保委联合上海师范大学商学院的调查发现，不少银行的产品收益率区间巨大，收益结构复杂，预期收益率的实现程度也偏低。部分银行销售的产品难以实现最高收益率。