〔澳门经济〕3月博彩业收入按年增长24.4%至249.9亿澳门元

东南亚股市：多在谨慎交投中陷入狭幅波动；星股触及18个月高点
路透2月23日 - 东南亚股市除了新加坡以外，周四大多陷入狭幅波动，此前公布的美联储会议记录缺乏明确指引；该记录显示，联储将待就业和通胀数据符合预期才会决定下次升息的时间。
路透香港4月2日电---澳门政府周一公布,3月博彩收入按年增长24.4%至249.89亿澳门元,按月则增长2.89%
澳门博彩监察协调局在网上公布,当地累计1-3月博彩收入为743.14亿澳门元,较上年同期增27%.
澳门六家博彩业者包括Las Vegas Sands Corp(LVS.N)旗下金沙中国(1928.HK)、Wynn Resorts Ltd(WYNN.O)旗下永利澳门(1128.HK)、银河娱乐(0027.HK)、澳博控股(0880.HK)、新濠博亚娱乐(MPEL.O)6883.HK、以及MGM(MGM.N)合营的美高梅中国(2282.HK).(完)
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--记者 李珊珊; 审校 杨淑祯
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路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
路透北京2月23日 - 中国财政部周四表示，将依法坚决制止地方政府、金融机构违法违规举债担保行为，严控地方政府债务风险，依法设定地方政府举债规模的“天花板”，依法界定地方政府债务边界。