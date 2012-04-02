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货币新闻 | 2012年 4月 2日 星期一 16:20 BJT

〔香港股市〕恒生指数连续第四日收低,新鸿基地产走弱打压大盘

路透香港4月2日电---香港股市周一连续第四日收低,受累于新鸿基地产的进一步走弱,因在其董事长被拘捕后,资金流出该股.

恒生指数.HSI收低0.16%,报20,522.26点.恒生国企指数.HSCE则收涨0.17%,报10,658.76点.

大陆股市因假期休市.

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