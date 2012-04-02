〔离岸人民币〕金管局公布新指引,简化跨境贸易人民币结算程序

路透香港4月2日电---香港金管局周一发布通知,厘清并简化跨境贸易人民币结算程序,指符合要求的公司可以通过尽职审查等程序,通过人民币清算行在上海外汇市场平仓,而无需提供第三方文件.

为抑制借人民币跨境贸易结算名义而进行投机套利的行为,金管局于去年11月发布指引,要求参加行通过"认识你的客户"、尽职审查以及提供第三方文件,以核实跨境贸易交易的真实性.

金管局发言人称,"认识你的客户"一直是确保真实贸易背景的核心内容,但自11月的指引发布以来,一些参加行都会尽量去找第三方文件,引发一些误解,因此有必要厘清上述问题.

新指引指出,已在香港、中国内地、台湾、伦敦等地上市不少于三年并与认可机构建立不少于三年的业务关系;或者公司与中国内地贸易额占其总营业额百分比不少于30%且人民币兑换额不超过500万元的公司,可以不用查核证明文件.

发言人并称,未看到因对去年11月指引理解有误而引发的人民币贸易结算量下降.金管局今年仍会对跨境贸易进行现场审查.

香港2月底人民币存款继续减少至5,662亿元,环比续降1.7%.当月跨境贸易结算人民币汇款总额为1,875亿元,1月份为1,564亿元.(完)

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