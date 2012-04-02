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亚洲 | 2012年 4月 3日 星期二 07:49 BJT

《香港报摘》--信报4月3日

* 头版头条:

--民企股核数风波正逐步蔓延,愈来愈多赶于3月底"死线"前公布业绩的上市公司,被核数师质疑账目有问题.香港财务汇报局主席高静芝表示,非常关心近日相继有民企出现问题.

* 其他:

--由于外围经济环境转好,港大调升本港全年经济增长预测,由2%至3%调升至3%至4%.同时外围需求改善,带动本港出口,预测今年第二季由2.2%调升至3.1%.

--摩根大通分析员郭彦麟认为,HTC(2498.TW)新机(HTC ONE)的技术领先市场,而且定位清晰,可望刺激HTC次季订单较首季增长逾倍,新机本周四在港开售.

--由中信集团及美国通用电气(GE)(GE.N)合组的控股公司Bowenvale,提出以约16%溢价,私有化卫星营运商亚洲卫星(1135.HK),私有化所需金额约22.5亿港元.

--内地饮品市场竞争激烈,统一中国(0220.HK)去年纯利按年倒退四成,因销售成本上升.高盛发表报告,给予"沽售"评级,并预期统一的净负债比率于2013年将升至74%,由于该公司目标净负债比率30%,其股本融资的风险增大.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 黄运涛; 审校 杨淑祯

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