《香港报摘》--信报4月3日

中国金融：部分银行结构性理财产品预期最高收益率难实现--上海消保委
路透北京2月23日 - 新华社周四报导，上海市消保委联合上海师范大学商学院的调查发现，不少银行的产品收益率区间巨大，收益结构复杂，预期收益率的实现程度也偏低。部分银行销售的产品难以实现最高收益率。
* 头版头条:
--民企股核数风波正逐步蔓延,愈来愈多赶于3月底"死线"前公布业绩的上市公司,被核数师质疑账目有问题.香港财务汇报局主席高静芝表示,非常关心近日相继有民企出现问题.
* 其他:
--由于外围经济环境转好,港大调升本港全年经济增长预测,由2%至3%调升至3%至4%.同时外围需求改善,带动本港出口,预测今年第二季由2.2%调升至3.1%.
--摩根大通分析员郭彦麟认为,HTC(2498.TW)新机(HTC ONE)的技术领先市场,而且定位清晰,可望刺激HTC次季订单较首季增长逾倍,新机本周四在港开售.
--由中信集团及美国通用电气(GE)(GE.N)合组的控股公司Bowenvale,提出以约16%溢价,私有化卫星营运商亚洲卫星(1135.HK),私有化所需金额约22.5亿港元.
--内地饮品市场竞争激烈,统一中国(0220.HK)去年纯利按年倒退四成,因销售成本上升.高盛发表报告,给予"沽售"评级,并预期统一的净负债比率于2013年将升至74%,由于该公司目标净负债比率30%,其股本融资的风险增大.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 黄运涛; 审校 杨淑祯
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
路透北京2月23日 - 新华社周四报导，上海市消保委联合上海师范大学商学院的调查发现，不少银行的产品收益率区间巨大，收益结构复杂，预期收益率的实现程度也偏低。部分银行销售的产品难以实现最高收益率。
* 短率区间高位略见压力 * 明日月底最后交易日资金料偏松 * 短票及RP利率持平既有区间不变 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北2月23日 - 台湾银行间短率周四区间高位略见压力。资金调度人员称，因应月 底连续假期，明日为2月底最后交易日且须累算五天积数，但因金融机构此前皆已避开资金 落点月底，致今日资金需求更形减弱，而银行间资金却渐转松，只能仰赖央行冲销过剩资金 。 他们表示，今天不仅票券商资金需求疲弱，连银行间也普遍多钱不缺资金，使得跨月拆 款交投明显转趋淡静，场上改以调度便宜月内短钱的需求为主，预期明日资金情势也是如此 宽松，加以明日央行定存单到期仅6亿台币，银行间资金去化更增添难度。 〞今天都没什交易，没需求降价也没用，下午只能仰赖老大。〞一位大型银行交易员说 。 另位大型银行交易员也称，虽然3月初有国际板债券大额交割的变数，但2月底连续假期 过后，银行间在旬底只剩三个交易日可调整帐上积数，料资金情势仍会持续偏松，不然旬底 最后交易日(3月3日)正好逢周五
路透新加坡2月23日 - 交易商表示，新加坡岸上柴油及航煤库存在过去一周下滑，但供应仍旧充裕，因看来有来自印度的现货船货。