《香港报摘》--经济日报4月3日

亚洲橡胶：TOCOM期胶受获利了结打压收跌，追随沪胶跌势
路透东京2月15日 - 东京工业品交易所(TOCOM)橡胶期货周三收跌，因投资人对最近的涨幅锁定利润，受上海期胶疲弱的影响。
* 要闻版头条:
--新鸿基地产(0016.HK)昨开市前召开投资者电话会议,虽管理层重申公司营运如常,惟未能释除市场对两位联席主席一旦被起诉的忧虑.新地股价未止泻,券商指最坏情况要见低77港元.
* 其他:
--摩根士丹利预测恒指.HSI年底为24,700点的机会率约55%.该行指,中国经济及盈利增长都较香港佳,考虑到恒指对国指的市盈率溢价,为近7年最高,认为国企指数更值投资,其年底目标水平13,400点,亦较昨水平有25.7%的上升空间.
--星巴克(SBUX.O)中国暨亚太地区总裁卡佛(John Culver)在海南博鳌论坛接受访时表示,星巴克2015年前将在内地超过70个城市拥有1,500家连锁店,而前进中小城市拓展版图"绝对"是可行的成长办法.中国将在2014年前.成为星巴克第2大市场.
--自上周末绿森(0094.HK)公布去年业绩亏损、其母公司嘉汉林业TRE.TO启动邀售卖盘程序后,绿森股价昨大泻9%.嘉汉的最大股东Richard Chandler昨宣布.已成立一团队并拟对嘉汉进行重组.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 黄运涛; 审校 杨淑祯
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
路透东京2月15日 - 东京工业品交易所(TOCOM)橡胶期货周三收跌，因投资人对最近的涨幅锁定利润，受上海期胶疲弱的影响。
路透墨尔本2月15日 - 伦敦期铜周三持稳于6,000美元重要关口之上，摆脱美元走高的不利影响，并在全球两大产出地出现供应担忧中找到支撑。
* 标售标的：央行两年期定存单 * 标售时间：周四(16日) * 标售金额：300亿台币 * 预测中值：0.650-0.675% * 受访机构：七家 路透台北2月15日 - 台湾央行周四将标售300亿台币两年期定存单。路透调查中值显示，该两年期定存单 加权平均得标利率料将落在0.650-0.675%，较上次的加权平均标售利率0.705%走低。 路透周三访谈七家金融机构，大区间在0.630-0.710%。 台湾央行上次标售的300亿台币两年期定存单加权平均得标利率为0.705%，该利率大致符合市场预期，并 较上次的标售结果0.502%大幅走高20.3个基点。 以下为交易员看法： --前次标售两年期定存单是在去年12月，当时资金偏紧导致得标利率较上期跳升逾20个基点，这次市场虽 分配不均，但整体仍偏宽松，且近期外资积极汇入，得标利率料下修。 --由于本月并没有两年期存单到期，因此没有到期续作的压力，但目前个别银行间的资金状况不同，去