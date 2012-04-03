《香港报摘》--经济日报4月3日

* 要闻版头条:

--新鸿基地产(0016.HK)昨开市前召开投资者电话会议,虽管理层重申公司营运如常,惟未能释除市场对两位联席主席一旦被起诉的忧虑.新地股价未止泻,券商指最坏情况要见低77港元.

* 其他:

--摩根士丹利预测恒指.HSI年底为24,700点的机会率约55%.该行指,中国经济及盈利增长都较香港佳,考虑到恒指对国指的市盈率溢价,为近7年最高,认为国企指数更值投资,其年底目标水平13,400点,亦较昨水平有25.7%的上升空间.

--星巴克(SBUX.O)中国暨亚太地区总裁卡佛(John Culver)在海南博鳌论坛接受访时表示,星巴克2015年前将在内地超过70个城市拥有1,500家连锁店,而前进中小城市拓展版图"绝对"是可行的成长办法.中国将在2014年前.成为星巴克第2大市场.

--自上周末绿森(0094.HK)公布去年业绩亏损、其母公司嘉汉林业TRE.TO启动邀售卖盘程序后,绿森股价昨大泻9%.嘉汉的最大股东Richard Chandler昨宣布.已成立一团队并拟对嘉汉进行重组.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 黄运涛; 审校 杨淑祯

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