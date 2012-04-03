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亚洲 | 2012年 4月 3日 星期二 08:04 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--4月3日

路透香港4月3日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7655港元HKD=)

美股道琼工业指数周一收高52.45,或0.4%,报13264.49点,因美中两国制造业数据扶助支撑经济成长前景.

公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  206.950    1.30      40176            16.071       1.33
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)   11.970    0.84      70588             3.718       1.31
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   54.730   -0.64     236367            85.001       0.53
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   39.750    2.26      91363            20.579       0.88
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  141.690    0.83      41320            11.003       0.39
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)  109.800    0.99      71749             8.527       1.27
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   44.690    0.68     330777            69.408       1.03
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   55.120    0.40      31820             4.280       1.19
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   16.770   -0.18     265859            13.023       0.95
兖州煤业(1171.HK)   (YZC.N)   21.770    0.74      54948            16.905       0.87
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   22.490    2.60      32451             4.366       0.83
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   23.230   -1.69       9848             3.608      -0.34
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   16.480   -0.12      15846             1.280     -49.42
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    2.430    1.25      36830             0.377      -1.97  (完)

  --整理 黄运涛

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