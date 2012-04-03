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亚洲 | 2012年 4月 3日 星期二 08:13 BJT

《香港重要政经日程》--4月3日-4月10日

=====================今日香港主要政经消息==========================

4月3日(二)

-- 辰罡科技(8131.HK)公布一季度业绩.

--15:30 民丰企业(0279.HK)股东特别大会.

=====================近日香港主要政经消息===========================

4月4日(三)

--清明假期,金融市场休市.

4月5日(四)

--10:30 汇丰公布香港3月份采购经理指数(PMI).

4月6日(五)

--复活节假期,金融市场休市.

4月9日(一)

--复活节假期,金融市场休市.

*4月10日(二)

-- 香港公布截至3月底外汇储备资产.

--09:00 中国民生银行(1988.HK)在北京召开股东大会.

注: 1."*"代表新增.

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)

--整理 黄运涛

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