《香港报摘》--其他报纸重要消息4月3日

* 明报

--新地(0016.HK)执行董事兼财务总监陈国威重申,公司有良好继承安排,运作由公司执行委员会负责,重大事项是由董事局集体决定,加上新地年内再无融资需要,事件不会影响公司融资成本.

--绿城中国(3900.HK)行政总裁寿柏年表示,今年目标净负债率降至100%,可考虑融资,不排除配股、发债.他又指公司最严峻的时刻已经过去,3月销售倍增至25亿元人民币.

* 星岛日报

--据屋宇署数据,2月份共有4个私人住宅项目动工,涉及2,317伙,多于1月份的仅368伙,并创下自2009年8月以来,近30个月新高水平.

--中建材(3323.HK)去年净负债率达约200%,引起市场关注.该公司执行董事兼总裁曹江林表示,并不担心现时的负债水平,料年内便会将实现回归A股市场,届时负债比率将大幅下降,有信心于2年之内,将负债水平降至低于100%.

* 苹果日报

--中石油(0857.HK)(601857.SS)旗下昆仑能源(0135.HK)周一配股集资104亿至108亿港元,用于扩展液化天然气.

--中国新能源动力(1041.HK)基于目前市况反覆,宣告终止配股集资14.85亿港元,以及配售5亿港元可换股票据.

* 东方日报

--香港交易所(0388.HK)上市科主管狄勤思表示,不认为现时民企已现系统性问题,但港交所已就个别公司进行跟进,重点包括延迟公布业绩、核数师辞任、未能预计的问题令财务恶化等.

--旭光高新材料(0067.HK)执行董事余孟钊表示,公司股价表现已反映与其他有问题的民企不同,管理层及审计师无出现问题,业绩亦如期发布,强调业务营运正常.

* 文汇报

--内地宝马(BMW)等豪华轿车在中国最大的经销商之一燕骏汽车正考虑出售股权予第三方买家或在香港上市.

--越秀地产(0123.HK)公布,3月内合约销售金额20.65亿元人民币,环比2月份增长1.29倍,同比亦增长779%;公司今年累计合同销售金额约31亿元人民币,同比上升117%.

* 大公报

--佳兆业(1638.HK)公布,首季累计合约销售额27亿元人民币,按年增长124%,合约销售均价按年下跌26%至每平方米6,103元人民币.

--稻香(0573.HK)集团行政总裁梁耀进表示,冀派息率保持逾40%.他表示,今年资本开支2.4亿港元,用于开设新店;又指今年集团内地新增店舖超过香港,是历年来首次.

--整理 萧萍; 审校 黄运涛/杨淑祯

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