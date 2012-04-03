〔港报社评〕市民疑中留情,要梁振英发力--经济日报4月3日

梁振英胜出特首战一周,首个关于他的民调出笼,显示市民对他疑中留情,虽担心他促进民主、保障人权不力,仍觉其办事能力高.市民现对梁振英是听其言、观其行,他要针对市民观感,下真功夫振民望,为施政营造好开始.针对市民观感,消除市民疑虑.梁振英当上候任特首才一周,约万名市民在前天上街示威.由于泛民政治取态不同,市民对”西环治港」等议题又高度敏感,市民上街示威是梁振英未来必须面对的现实.市民面对梁振英已当选新特首的现实,采听其言、观其行态度,看他会否履行竞选承诺.梁振英只是候任特首,尚未执政,民调反映的只是市民对其观感,惟政治离不开民众观感与支持,故梁振英必须了解市民所知所感.民调反映市民对其办事能力、关怀民生疾苦的评价最高,但对他保障自由人权、促进民主发展的评价最低.对此,他有需要做好两方面工作.