〔港报社评〕市民疑中留情,要梁振英发力--经济日报4月3日

亚洲橡胶：TOCOM期胶受获利了结打压收跌，追随沪胶跌势
路透东京2月15日 - 东京工业品交易所(TOCOM)橡胶期货周三收跌，因投资人对最近的涨幅锁定利润，受上海期胶疲弱的影响。
梁振英胜出特首战一周,首个关于他的民调出笼,显示市民对他疑中留情,虽担心他促进民主、保障人权不力,仍觉其办事能力高.市民现对梁振英是听其言、观其行,他要针对市民观感,下真功夫振民望,为施政营造好开始.针对市民观感,消除市民疑虑.梁振英当上候任特首才一周,约万名市民在前天上街示威.由于泛民政治取态不同,市民对”西环治港」等议题又高度敏感,市民上街示威是梁振英未来必须面对的现实.市民面对梁振英已当选新特首的现实,采听其言、观其行态度,看他会否履行竞选承诺.梁振英只是候任特首,尚未执政,民调反映的只是市民对其观感,惟政治离不开民众观感与支持,故梁振英必须了解市民所知所感.民调反映市民对其办事能力、关怀民生疾苦的评价最高,但对他保障自由人权、促进民主发展的评价最低.对此,他有需要做好两方面工作.
一方面,他筹组管治团队,必须能挑选及凝聚有能力、有威望的人士,才能令市民相信新政府有落实政纲能力.另一方面,梁振英须将政纲中获市民支持的施政理念,化为具体政策方向以至措施,令市民相信他能扭转本港积压已久的高楼价、贫富悬殊及社会流动性停滞等重疾.善用候任时间,展示执政能力.最新民调显示公众愿先观察梁振英的表现,此是好消息,亦是警惕.他必须争取分秒,在7月1日上任前组成强而有力团队,并制定具体可行政策方针、释除公众对他的疑虑,才能赢取公众信任,奠下执政的民意基石,为新政府创造一个良好的开局.
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路透东京2月15日 - 东京工业品交易所(TOCOM)橡胶期货周三收跌，因投资人对最近的涨幅锁定利润，受上海期胶疲弱的影响。
路透墨尔本2月15日 - 伦敦期铜周三持稳于6,000美元重要关口之上，摆脱美元走高的不利影响，并在全球两大产出地出现供应担忧中找到支撑。
* 标售标的：央行两年期定存单 * 标售时间：周四(16日) * 标售金额：300亿台币 * 预测中值：0.650-0.675% * 受访机构：七家 路透台北2月15日 - 台湾央行周四将标售300亿台币两年期定存单。路透调查中值显示，该两年期定存单 加权平均得标利率料将落在0.650-0.675%，较上次的加权平均标售利率0.705%走低。 路透周三访谈七家金融机构，大区间在0.630-0.710%。 台湾央行上次标售的300亿台币两年期定存单加权平均得标利率为0.705%，该利率大致符合市场预期，并 较上次的标售结果0.502%大幅走高20.3个基点。 以下为交易员看法： --前次标售两年期定存单是在去年12月，当时资金偏紧导致得标利率较上期跳升逾20个基点，这次市场虽 分配不均，但整体仍偏宽松，且近期外资积极汇入，得标利率料下修。 --由于本月并没有两年期存单到期，因此没有到期续作的压力，但目前个别银行间的资金状况不同，去