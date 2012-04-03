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亚洲 | 2012年 4月 3日 星期二 08:47 BJT

〔港报社评〕市民疑中留情,要梁振英发力--经济日报4月3日

梁振英胜出特首战一周,首个关于他的民调出笼,显示市民对他疑中留情,虽担心他促进民主、保障人权不力,仍觉其办事能力高.市民现对梁振英是听其言、观其行,他要针对市民观感,下真功夫振民望,为施政营造好开始.针对市民观感,消除市民疑虑.梁振英当上候任特首才一周,约万名市民在前天上街示威.由于泛民政治取态不同,市民对”西环治港」等议题又高度敏感,市民上街示威是梁振英未来必须面对的现实.市民面对梁振英已当选新特首的现实,采听其言、观其行态度,看他会否履行竞选承诺.梁振英只是候任特首,尚未执政,民调反映的只是市民对其观感,惟政治离不开民众观感与支持,故梁振英必须了解市民所知所感.民调反映市民对其办事能力、关怀民生疾苦的评价最高,但对他保障自由人权、促进民主发展的评价最低.对此,他有需要做好两方面工作.

一方面,他筹组管治团队,必须能挑选及凝聚有能力、有威望的人士,才能令市民相信新政府有落实政纲能力.另一方面,梁振英须将政纲中获市民支持的施政理念,化为具体政策方向以至措施,令市民相信他能扭转本港积压已久的高楼价、贫富悬殊及社会流动性停滞等重疾.善用候任时间,展示执政能力.最新民调显示公众愿先观察梁振英的表现,此是好消息,亦是警惕.他必须争取分秒,在7月1日上任前组成强而有力团队,并制定具体可行政策方针、释除公众对他的疑虑,才能赢取公众信任,奠下执政的民意基石,为新政府创造一个良好的开局.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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